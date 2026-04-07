Η αεράμυνα των ΗΑΕ αναχαιτίζει αυτή τη στιγμή πυραύλους και drones που προέρχονται από το Ιράν, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του στο X, το υπουργείο ανέφερε ότι τα συστήματα αεράμυνας του βασιλείου «αντιμετωπίζουν ενεργά απειλές από πυραύλους και UAV».

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران وتؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.

— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) April 7, 2026