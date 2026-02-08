Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Το Λονδίνο έχει εδραιώσει τον ρόλο του ως κορυφαίου υπεράκτιου κόμβου για το κινεζικό γιουάν, σύμφωνα με μια νέα συμφωνία χρηματοοικονομικής συνεργασίας που στοχεύει επίσης στη διευκόλυνση της διασταυρούμενης εισαγωγής εταιρειών στις αγορές της άλλης.

Η συμφωνία προέκυψε από την πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ηνωμένου Βασιλείου – Κίνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο τη περασμένη εβδομάδα. Η συνάντηση συνέπεσε με την τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψης του Βρετανού πρωθυπουργού Kier Starmer. Το αποτέλεσμα της συνάντησης και μια κοινή δήλωση δεν δημοσιοποιήθηκαν μέχρι την Παρασκευή 06/02/26.

«Οι δυνατότητες που προκύπτουν από την εμβάθυνση της σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Κίνα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι τεράστιες», δήλωσε η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Lucy Rigby, σε ξεχωριστή βρετανική δήλωση.

Της συνάντησης συμπροήδρευσαν η Rigby και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κίνας Pan Gongsheng, παρουσία ανώτερων αξιωματούχων και από τις δύο πλευρές.

Το Πεκίνο αναγνώρισε τον ρόλο του Λονδίνου ως «κορυφαίου υπεράκτιου κόμβου» για το εμπόριο γιουάν και ως μία από τις «μεγαλύτερες, πιο ζωντανές και καινοτόμες» υπεράκτιες αγορές γιουάν, σύμφωνα με την κοινή δήλωση. Τέτοιοι υπεράκτιοι κόμβοι είναι χρηματοοικονομικά κέντρα όπου το γιουάν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης και να χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις, διευκολύνοντας την παγκόσμια χρήση του ή τη διεθνοποίησή του.

Η κινεζική πλευρά δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τα κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο στην ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε γιουάν. Την περασμένη Παρασκευή, το υποκατάστημα της Τράπεζας της Κίνας στο Λονδίνο, μιας από τις τέσσερις μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες της χώρας, ορίστηκε ως η δεύτερη «τράπεζα εκκαθάρισης γιουάν» στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέτοιες τράπεζες επεξεργάζονται συναλλαγές σε γιουάν εκτός της ηπειρωτικής Κίνας, ενεργώντας ως κρίσιμος ενδιάμεσος για τις διεθνείς ροές γιουάν.

Η βρετανική πρωτεύουσα, που επί του παρόντος αποτελεί τον κύριο κόμβο υπεράκτιων συναλλαγών με γιουάν στην Ευρώπη, αναπτύσσεται ραγδαία, αλλά εξακολουθεί να υπολείπεται του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης σε όγκο συναλλαγών στην παγκόσμια σκηνή. Το Λονδίνο είχε καταθέσεις σε γιουάν ύψους 156 δισεκατομμυρίων γιουάν (22,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) το 2024, σημειώνοντας αύξηση 64,6% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τη λευκή βίβλο της Τράπεζας της Κίνας του 2025 σχετικά με τη διεθνοποίηση του γιουάν. Συγκριτικά, η Σιγκαπούρη είχε καταθέσεις 276 δισεκατομμυρίων γιουάν και το Χονγκ Κονγκ είχε 926,6 δισεκατομμύρια γιουάν.

Ωστόσο, η λευκή βίβλος έδειξε επίσης ότι το Λονδίνο προηγείται του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης στις συναλλαγές συναλλάγματος, φτάνοντας τα 100 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2024, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 21%.

Το Πεκίνο και το Λονδίνο δεσμεύτηκαν επίσης να ενθαρρύνουν τις διασταυρούμενες καταχωρήσεις στο χρηματιστήριο μέσω μηχανισμών όπως το πρόγραμμα σύνδεσης μετοχών Κίνας – Ηνωμένου Βασιλείου και καλωσόρισαν τη συμμετοχή της HSBC στη διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ομολόγων του κινεζικού δημοσίου.

Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν επίσης για βαθύτερη χρηματοοικονομική συνδεσιμότητα – συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης ενός προγράμματος σύνδεσης πλούτου Κίνας – Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ παράλληλα προώθησαν τη συνεργασία στον τομέα της πράσινης και βιώσιμης χρηματοδότησης για την υποστήριξη των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, της προστασίας της βιοποικιλότητας και των προσπαθειών μετάβασης.

Την περασμένη εβδομάδα, σε μια αποκλειστική συνέντευξη, η Ashley Alder, πρόεδρος της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε ότι οι βρετανικές και κινεζικές αρχές μελετούν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πλαισίου παρόμοιου με το πρόγραμμα σύνδεσης διαχείρισης πλούτου της ευρύτερης περιοχής κόλπου της Κινας (Greater Bay Area) – που ξεκίνησε το 2021 – που θα επιτρέπει στους επενδυτές από την ηπειρωτική χώρα να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και συνταξιοδότησης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Λονδίνο χαιρέτισε τις δεσμεύσεις που επιτεύχθηκαν στο φόρουμ του περασμένου Σαββατοκύριακου, λέγοντας ότι αυτές θα απλοποιήσουν το εμπόριο για τις βρετανικές εταιρείες με την Κίνα, θα ενισχύσουν τη θέση της πρωτεύουσας ως κορυφαίου παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού κέντρου και θα βοηθήσουν στη διατήρηση των 370.000 θέσεων εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο που συνδέονται με τις εξαγωγές προς την Κίνα.

Πηγή: South China Morning Post