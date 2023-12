Ένας 55χρονος Ιταλός φυγάς, που φέρεται να συνδέεται με την καλαβρέζικη μαφία, τη Ντράνγκετα, καταζητούμενος για τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από τη νότια Αμερική στην Ευρώπη, συνελήφθη στην Κολομβία, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η Ιντερπόλ.

Σε βάρος του Μάσιμο Τζιλιότι είχε εκδοθεί κόκκινη ειδοποίηση —διεθνές ένταλμα σύλληψης— από τη διεθνή αστυνομική υπηρεσία κατόπιν αιτήματος της Ιταλίας, κράτους μέλους της, εξήγησε σε ανακοίνωσή του ο θεσμός με έδρα τη Λιόν (νότια Γαλλία).

