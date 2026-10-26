Η Ιορδανία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Πολεμική της Αεροπορία εξαπέλυσε επιθέσεις σε τοποθεσίες που περιέγραψε ως «κρησφύγετα τρομοκρατών» στη νότια Συρία, καθώς αναφέρει πως διαπίστωσε ότι οι δράστες της πρόσφατης επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία συνδέονταν με «τρομοκρατικές ομάδες» που δρουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις, μαχητικά αεροσκάφη «κατέστρεψαν θέσεις τρομοκρατών» και σκότωσαν ή τραυμάτισαν «πολλά μέλη» ομάδων που φέρονται να συνδέονται με την επίθεση της Παρασκευής σε εκκλησία στο χωριό Χαμούντ, όπου εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 34 τραυματίστηκαν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις συριακές αρχές ούτε έχει διευκρινιστεί εάν οι επιθέσεις έγιναν σε συντονισμό με τη Δαμασκό.

Τα ξημερώματα, οι ιορδανικές αρχές είχαν ανακοινώσει τη σύλληψη τριών ανδρών που φέρονται ως οι δράστες της πολύνεκρης επίθεσης.