Πολλοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα όταν ξέσπασαν συγκρούσεις με διαδηλωτές τους οποίους προσπαθούσαν να απωθήσουν, κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Αμάν, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ιορδανίας.

Οι διαδηλωτές πυρπόλησαν ιδιοκτησίες κοντά στην πρεσβεία, ανέφερε η αστυνομία.

«Όχι πρεσβεία των σιωνιστών στην αραβική γη» φώναζαν οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν για να κάνουν πορεία μετά τη μεσημεριανή προσευχή.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, στην κινητοποίηση συμμετείχαν περίπου 10.000 άνθρωποι.

Οι αστυνομικοί τους εμπόδισαν να φτάσουν στο κτήριο της πρεσβείας, που βρίσκεται στη συνοικία Ράμπιεχ, στα δυτικά προάστια του Αμάν, αποκλείοντας όλους τους γύρω δρόμους. Πολλοί από τους συγκεντρωμένους κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και πορτρέτα του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν με τη λεζάντα «Εγκληματίας πολέμου», στα αραβικά και τα αγγλικά.

Ταυτόχρονα, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, τον οποίο χαρακτήριζαν «προδότη».

Το ιορδανικό κοινοβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως για την κατάσταση στη Γάζα και ο πρόεδρος του, ο Άχμαντ Σαφάντι, ζήτησε «να προσαχθούν οι επικεφαλής της κατοχής (σ.σ. του Ισραήλ) στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τα εγκλήματά τους». Πολλοί βουλευτές ζήτησαν εξάλλου να διακοπούν οι σχέσεις με το Ισραήλ και να απελαθεί ο Ισραηλινός πρεσβευτής.

Η Ιορδανία φιλοξενεί περίπου 2,2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Οι Ιορδανοί παλαιστινιακής καταγωγής αποτελούν σχεδόν τον μισό πληθυσμό του βασιλείου.

