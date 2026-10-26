Οι δυνάμεις ασφαλείας της Ιορδανίας συνέλαβαν τις πρώτες πρωινές ώρες τρεις υπόπτους για την πολύνεκρη επίθεση εναντίον ελληνορθόδοξης εκκλησίας, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση του χασεμιτικού βασιλείου.

«Έπειτα από κοινή επιχείρηση (των δυνάμεων) ασφαλείας, ομάδες ειδικευμένες στις έρευνες και στις επεμβάσεις έθεσαν υπό κράτηση τους τρεις τρομοκράτες που είναι υπεύθυνοι για την ποταπή τρομοκρατική επίθεση», ανέφερε η πηγή αυτή μέσω X.

Πρόσθεσε ότι οι τρεις ύποπτοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που ακολούθησε την επίθεση της Παρασκευής στον ναό, στο χωριό Χαμούντ (νότια), με απολογισμό 9 νεκρούς και 25 τραυματίες.