Τη θέση ότι η Ιορδανία δεν θα εγκρίνει τη χρήση του εδάφους της για οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια κατά του Ιράν διατύπωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αϊμάν Σαφάντι.

Ο υπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Σαφάντι ξεκαθάρισε ότι «η Ιορδανία δεν θα γίνει πεδίο μάχης σε μια περιφερειακή σύρραξη, ούτε ράμπα εκτόξευσης για στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν».

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος να επιλυθεί μέσω της διπλωματικής οδού, τονίζοντας τη σημασία του διαλόγου για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας.

Σημειώνεται πως η παρέμβαση της Ιορδανίας έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς νωρίτερα η Τεχεράνη είχε καλέσει την Ουάσιγκτον να ξεκινήσει συνομιλίες, μετά τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν.