Την απώλεια δύο μελών των ενόπλων δυνάμεών τους στην Ιορδανία επιβεβαίωσε το Σάββατο η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός ακόμη στρατιώτη που αγνοείται. Το περιστατικό αυτό αποτελεί το πρώτο θανατηφόρο πλήγμα για το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό από τον περασμένο Μάρτιο.

CENTCOM Statement on Recently Fallen, Missing U.S. Service Members TAMPA, Fla. — On July 17, two U.S. service members in Jordan were killed in action as U.S. Central Command (CENTCOM) and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Additionally,… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

Το χρονικό της ιρανικής επίθεσης

Η θανάσιμη επίθεση σημειώθηκε στις 17 Ιουλίου. Οι δύο στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης των δυνάμεων της CENTCOM και των συμμάχων τους, με σκοπό την απόκρουση ιρανικών drones και βαλλιστικών πυραύλων στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας. Στην ίδια επιχείρηση, ένας τρίτος Αμερικανός στρατιώτης χάθηκε και πλέον θεωρείται αγνοούμενος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Η κατάσταση των τραυματιών

Από τα πυρά της επίθεσης επηρεάστηκαν και άλλοι ένστολοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της CENTCOM, τέσσερις στρατιώτες μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους σε ιορδανικά νοσοκομεία, από όπου έλαβαν ήδη εξιτήριο. Παράλληλα, ορισμένοι ακόμη που έφεραν ελαφρά τραύματα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και επέστρεψαν άμεσα στις θέσεις τους.

Αναμονή για την ταυτοποίηση των θυμάτων

Τηρώντας το επίσημο πρωτόκολλο, η αμερικανική διοίκηση επέλεξε να μην αποκαλύψει ακόμα την ταυτότητα των δύο νεκρών. Τα ονόματά τους πρόκειται να δοθούν στη δημοσιότητα αφού συμπληρωθεί ένα 24ωρο από τη στιγμή που θα ενημερωθούν επίσημα οι οικογένειές τους.