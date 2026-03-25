Πύραυλος, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί απολύτως κάποια πληροφορία, φέρεται να είχε εκτοξευθεί από την περιοχή του Ιράν, κατέπεσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε περιοχή κοντά στο Αμμάν, στην Ιορδανία.

Οι αρχικές πληροφορίες από τις ιορδανικές Αρχές αναφέρουν ότι ο πύραυλος αναχαιτίστηκε επιτυχώς από τα συστήματα αεράμυνας της χώρας, πριν φτάσει στον στόχο του. Τα συντρίμμια του έπεσαν σε ανοιχτό χώρο, περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

BREAKING: Shrapnel falls south of Jordan’s capital, Amman, amid war on Iran 🔴 LIVE updates: https://t.co/ZOSHoaoo0j pic.twitter.com/8XbJLCkPGM — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 25, 2026

Παρά το γεγονός ότι σε σχετικά μικρή απόσταση βρίσκονται κατοικημένες περιοχές, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές, σύμφωνα με την ΕΡΤ, γεγονός που αποδίδεται στην έγκαιρη αντίδραση της αεράμυνας.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως η ακριβής προέλευση ή ο στόχος του πυραύλου. Το περιστατικό εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.