Οι Αρχές της Ιορδανίας ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι συνέλαβαν 16 πρόσωπα, αποτρέποντας μια συνωμοσία που απειλούσε την εθνική ασφάλεια της χώρας και περιλάμβανε πυραύλους, εκρηκτικά και ένα εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας ανέφερε ότι οι ύποπτοι συνδέονται με την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, η οποία κατηγορείται ότι υποκίνησε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Ιορδανία και ότι ήταν υπό στενή παρακολούθηση από το 2021. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Μοχάμαντ αλ Μαουμούνι, μέλη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας εμπλέκονταν σε ένα σχέδιο με στόχο να εξαπολύσουν επιθέσεις σε διάφορες υποδομές της χώρας.

Σύμφωνα με τις ιορδανικές αρχές, τουλάχιστον ένας πύραυλος ήταν έτοιμος να εκτοξευτεί. Βρέθηκε επίσης ένα εργοστάσιο κατασκευής δρόνων, όπως ανέφερε η Υπηρεσία Γενικών Πληροφοριών στην ανακοίνωσή της που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Η συνωμοσία είχε ως στόχο να πλήξει την εθνική ασφάλεια, να σπείρει το χάος και να προκαλέσει υλικές καταστροφές εντός του βασιλείου», προστίθεται σε αυτό το κείμενο.

