Τραγωδία σημειώθηκε στην Ιορδανία και συγκεκριμένα στην επαρχία Καράκ. Ένοπλοι άνοιξαν πυρ μέσα σε εκκλησία στην πόλη Χμούντ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον επτά άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με το CNN.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας παρακολουθούν ένα περιστατικό πυροβολισμών στην επαρχία Καράκ», έγραψε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ιορδανίας, Μοχάμεντ Αλ-Μομάνι, στην πλατφόρμα X.

Βίντεο μετά την ένοπλη επίθεση:

Οι άγνωστοι δράστες καταδιώκονται, ανέφερε η υπηρεσία ασφαλείας. Μία μάρτυρας δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mamlaka ότι ένας από τους δράστες έφερε ένα Καλάσνικοφ AK-47 και οι πυροβολισμοί συνεχίστηκαν για αρκετά λεπτά.

Αξιοσημείωτο είναι πως η ένοπλη επίθεση καταγράφηκε στο Χμούντ, μια πόλη με κυρίως χριστιανούς κατοίκους στο βόρειο Καράκ.