Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια κηδείας σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην κεντρική Ιορδανία.

Οι ένοπλοι δράστες φέρεται να έφτασαν με αυτοκίνητο στην πόλη Χαμούντ της επαρχίας Καράκ, να μπήκαν στην εκκλησία, και αφού άνοιξαν πυρ έφυγαν τρέχοντας.

Βίντεο από την στιγμή της τραγωδίας ήρθαν στο φως της δημοσιότητας:

Βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης δείχνει τρεις ενόπλους να κατευθύνονται από τον δρόμο προς την εκκλησία. Δύο από τους δράστες φαίνονται να πηγαίνουν προς την είσοδο του ναού, πριν υποχωρήσουν για λίγο και επιστρέψουν με έναν τρίτο άνδρα. Και οι τρεις φαίνεται να είναι οπλισμένοι με πιστόλια.

Αυτόπτης μάρτυρας εκτίμησε ότι η επίθεση διήρκεσε περίπου 15 λεπτά. «Άκουσα κάτι σαν να είχε μόλις ξεκινήσει πόλεμος», δήλωσε. «Νόμιζα ότι ήταν βραχυκύκλωμα. Κοίταξα και είδα ανθρώπους ξαπλωμένους στο έδαφος, τραυματισμένους».

Σε συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Μαζέν αλ Φαράγια δήλωσε ότι οι Αρχές καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τη σύλληψη των δραστών, τους οποίους περιέγραψε ως «ομάδα ακραίων στοιχείων». Παράλληλα, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ δήλωσε ότι οι Αρχές θα «αντιμετωπίσουν την τρομοκρατική πράξη που στόχευσε το Καράκ με τις αυστηρότερες ποινές».

«Η σκηνή ήταν καταστροφική – Υπήρχαν πτώματα παντού»

Μια γυναίκα μέσα στην εκκλησία δήλωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις λίγα δευτερόλεπτα μετά από μια προσευχή. «Άρχισε ο ήχος των πολυβόλων και ο ήχος από σπασμένα τζάμια. Αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι κάτι συνέβαινε. Ο κόσμος ξεκίνησε να ουρλιάζει». Η μάρτυρας περιέγραψε πώς η κατάσταση «συνέχισε να κλιμακώνεται για 10 συνεχόμενα λεπτά». Μόλις βγήκε τρέχοντας από την εκκλησία, δήλωσε ότι «υπήρχαν πτώματα παντού στην αυλή».

Προσευχές και κραυγές ακούγονταν σε ολόκληρο το κτήριο καθώς ορισμένοι προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν επίσης ότι είδαν μια «σπαρακτική σκηνή με θύματα στο έδαφος και αίμα παντού στην περιοχή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Καράκ διαθέτει μια σημαντική χριστιανική κοινότητα στην πλειοψηφικά μουσουλμανική Ιορδανία. Τέτοια περιστατικά βίας είναι σπάνια στη χώρα, αλλά φονικές επιθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν.

Πηγή: BBC