Πλημμύρες στο Τέξας, στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, προκάλεσαν τον θάνατο έξι έως δέκα ανθρώπων, ανάμεσά τους και παιδιά, σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο αναπληρωτής κυβερνήτης της πολιτείας, ο Νταν Πάτρικ.

Από τα περίπου 750 παιδιά που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση στην κομητεία Κερ, στο κεντρικό Τέξας, «περίπου 20 φέρονται ως αγνοούμενα», δήλωσε ο Πάτρικ σε συνέντευξη Τύπου.

🚨 BREAKING: 23 girls are now MISSING from Christian summer Camp Mystic in Hunt, TX after the area was INUNDATED with flooding, per Lt. Gov. Patrick

The deathtoll is now 13 and rising, with more rain on the way.

PLEASE pray for the missing girls and their families 🙏🏻 pic.twitter.com/xO0E4qGHOy

