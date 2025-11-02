Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η αστυνομία των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως μια 13χρονη κοπέλα, που είχε εξαφανιστεί αφότου γνώρισε έναν άνδρα μέσω διαδικτύου, βρέθηκε ζωντανή σε ένα κιβώτιο στο υπόγειο του σπιτιού του άνδρα στην Πιτσμπέργκ της Πενσυλβάνια. Το κορίτσι σύμφωνα με την αστυνομία είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.

Ο 26χρονος Ki‑Shawn Crumity συνελήφθη την Πέμπτη 30/1ο, και κατηγορείται για διακίνηση ανθρώπων (trafficking), σεξουαλική επίθεση, παράνομη επαφή με ανήλικο και αλλοίωση παιδιού.

Η νεαρή, που ζούσε στο Baker της Λουιζιάνας, είχε εξαφανιστεί περίπου στις 20 Οκτωβρίου αφού γνώρισε τον Crumity μέσω της εφαρμογής Snapchat.

A multi-statewide agency search led to the finding of a missing East Baton Rouge Parish teenager in the basement of a Pennsylvania home. Ki-Shawn Crumity, 26, and Ronald Smith, 62, of New Orleans are facing charges in connection with her disappearance. https://t.co/V78lYUFjjr pic.twitter.com/nfEWiqzIRl — FOX 8 New Orleans (@FOX8NOLA) November 1, 2025

Η έρευνα των αρχών την εντόπισε στην Πενσυλβάνια μετά από συνεργασία με ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η κοπέλα περιέγραψε πως ταξίδεψε με λεωφορείο έως το Πιτσμπέργκ, όπου και βρέθηκε στο υπόγειο του σπιτιού του Crumity — μέσα σε κιβώτιο σκεπασμένο με σεντόνι — μαζί με μία γυναίκα, όπως καταγράφεται στη δικογραφία.

Κατά την ίδια κατάθεση, ο Crumity της έδωσε «edibles» (κέηκ με κάνναβη) και την κακοποιούσε σεξουαλικά επί περίπου μία εβδομάδα.

Ο Crumity κρατείται χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης, ενώ δύο ακόμη άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης. Ο Ronald Smith, 62 ετών, κατηγορείται ότι συνόδευσε την ανήλικη στην πόλη Columbus της Τζόρτζια και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απαγωγή και συνέργεια σε διαφθορά ανηλίκου.

Ένας τρίτος ύποπτος συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη, αφού φέρεται να παραδέχτηκε ότι συνόδευσε το κορίτσι στον σταθμό λεωφορείων Greyhound στη Βατόν Ρουζ.

Η Γενική Εισαγγελέας της Λουιζιάνας, Liz Murrill, δήλωσε: «Αυτή η ανήλικη εκφοβίστηκε, εκμεταλλεύτηκε και στη συνέχεια κακοποιήθηκε από αγνώστους που τη βρήκαν στο διαδίκτυο… Πρόκειται για ένα ακόμη παράδειγμα των κινδύνων των κοινωνικών δικτύων και της διακίνησης ανθρώπων».

Με πληροφορίες από: The Guardian