Mια υπόθεση που θυμίζει σενάριο ταινίας τρόμου συγκλονίζει τις ΗΠΑ και την τοπική κοινωνία του Ιστ Σεντ Λούις στο Ιλινόις. Ένας 15χρονος, μεταμφιεσμένος σε κλόουν, συνελήφθη από τις Αρχές κατηγορούμενος για τη φονική επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 78χρονου άνδρα.

Το θύμα ταυτοποιήθηκε από τον ιατροδικαστή ως ο Τζον Γουέσλι Άλεν, βετεράνος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και συνταξιούχος οδηγός λεωφορείου. Ο 78χρονος βρέθηκε νεκρός στο οδόστρωμα φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε ενώ ο ηλικιωμένος περίμενε σε στάση λεωφορείου, με τις Αρχές να εκτιμούν πως επρόκειτο για μια εντελώς τυχαία εγκληματική ενέργεια.

Το ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το κουδούνι

CREEPY VIDEO: A 15-year-old is in custody after someone was found dead in a road in East St. Louis, Illinois. The 15-year-old was dressed in a clown costume when the teen was arrested. MORE INFO: https://t.co/ZPaAInhrqr pic.twitter.com/xxxArJa6Hf — FOX SA (@KABBFOX29) August 6, 2026

Λιγότερο από μία ώρα πριν από τον εντοπισμό της σορού, κάμερες ασφαλείας στην περιοχή κατέγραψαν τη φιγούρα του 15χρονου με τη στολή κλόουν να περιπλανιέται στις γειτονιές. Σε βίντεο από κουδούνι σπιτιού, ο ανήλικος φαίνεται να κοιτάζει επίμονα τον φακό ψιθυρίζοντας απειλητικά φράσεις όπως «έχω ένα δώρο για σένα» και «σε ψάχνω».

Γείτονες ανέφεραν έντρομοι στις Αρχές ότι είδαν τον έφηβο να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι, να κοιτάζει μέσα από τα παράθυρα και να κρατά ένα μεγάλο μαχαίρι.

Σύλληψη και βαριές κατηγορίες

Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 15χρονο λίγες ώρες μετά το έγκλημα σε κοντινή κατοικία. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, ενώ οι εισαγγελικές αρχές επιδιώκουν να παραπεμφθεί και να δικαστεί ως ενήλικος.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια που ώθησαν τον ανήλικο στη στυγερή δολοφονία, καθώς και αν υπήρχαν προηγούμενα ψυχιατρικά προβλήματα.