Κατηγορία για φόνο πρώτου βαθμού αντιμετωπίζει η 25χρονη Τζαντέλ Σάρον Τζόρνταν στο Μισισίπι των ΗΠΑ για τον θάνατο του νεογέννητου γιου της. Σύμφωνα με τις Αρχές, η νεκροψία έδειξε ότι το βρέφος πέθανε από τραύματα που προκλήθηκαν από βίαια χτυπήματα.

Η Τζόρνταν γέννησε στις 18 Οκτωβρίου στο σπίτι της στο Πόκβιλ, στην κομητεία Σμιθ. Λίγο αργότερα κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ζήτησε ιατρική βοήθεια για το παιδί. Οι διασώστες μετέφεραν το αγοράκι σε νοσοκομείο στο Τζάκσον με σοβαρά τραύματα τα οποία, σύμφωνα με τα ιατρικά ευρήματα, είχε υποστεί μετά τη γέννησή του. Το βρέφος πέθανε στις 20 Οκτωβρίου.

Στις 13 Νοεμβρίου, σχεδόν τέσσερις εβδομάδες μετά τον τοκετό, οι αστυνομικοί εξέτασαν την 25χρονη και στη συνέχεια τη συνέλαβαν. Ο σερίφης της Κομητείας Σμιθ, Τζόελ Χιούστον, χαρακτήρισε την υπόθεση «φρικτή» και μίλησε για τη δυσκολία της έρευνας, η οποία παραμένει σε εξέλιξη.