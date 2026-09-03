Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί στις ΗΠΑ η άγρια δολοφονία μιας 53χρονης γυναίκας στην Πενσιλβάνια, με δράστη τον ίδιο της τον γιο.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου, στο σπίτι του θύματος, της Κρίστιν Χάμιλτον, στην περιοχή Σιούικλι Τάουνσιπ της κομητείας Γουέστμορλαντ. Η άτυχη γυναίκα, που μόλις είχε βγει από το ντους τυλιγμένη με μια πετσέτα, δέχθηκε την αιφνιδιαστική και σφοδρή επίθεση του 29χρονου γιου της, Γιάκομπ Κόρμπερ, μόλις εκείνος έφτασε στο σημείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πολιτειακής Αστυνομίας, ο δράστης επιτέθηκε στη μητέρα του με γρονθοκοπήματα και κλωτσιές, ενώ χρησιμοποίησε και διάφορα αντικείμενα που βρήκε στη βεράντα.

Η φρικτή αυτή επίθεση, η οποία καταγράφηκε εξ ολοκλήρου από κάμερα ασφαλείας στην πρόσοψη της κατοικίας, διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα. Το άψυχο σώμα της 53χρονης εντόπισε τελικά η κόρη της έξω από το σπίτι, γύρω στις 9 το πρωί, ειδοποιώντας αμέσως τις Αρχές για το στυγερό έγκλημα.

Ο αστυνομικός Στιβ Λιμάνι έκανε λόγο για μια σπάνιας αγριότητας υπόθεση, υπογραμμίζοντας την αγριότητα και τη μεγάλη διάρκεια των χτυπημάτων που δέχθηκε το θύμα.

Αμέσως μετά την πράξη του, ο 29χρονος Γιάκομπ Κόρμπερ άλλαξε ρούχα και τράπηκε σε φυγή, περνώντας μάλιστα τη νύχτα σε παρακείμενο χωράφι. Η αδελφή του, η οποία βρισκόταν εντός της κατοικίας, ήταν εκείνη που αντίκρισε το άψυχο σώμα της μητέρας τους και κάλεσε αμέσως την αστυνομία, πυροδοτώντας ένα ευρύ ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.

Ο εντοπισμός του έγινε αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας, γύρω στις 5, όταν εμφανίστηκε σε κοντινό δρόμο. Η στιγμή της σύλληψής του καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση από τηλεοπτικό συνεργείο που κάλυπτε το ρεπορτάζ, με τον 29χρονο να πλησιάζει τους αστυνομικούς, να γονατίζει με υψωμένα τα χέρια και να παραδίδεται αμαχητί.

Στην ανάκρισή του ομολόγησε τις πράξεις του, δείχνοντας σημάδια μεταμέλειας σύμφωνα με τις Αρχές. Πλέον βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές της κομητείας Γουέστμορλαντ χωρίς δικαίωμα εγγύησης, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ η πρώτη δικαστική του ακρόαση έχει οριστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου.