Επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε σήμερα με βαγόνι αποχιονισμού στο Σικάγο των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι.

Thirty-eight people were injured, three critically, after a Yellow Line CTA train crashed near the Howard CTA station on the North Side, Chicago Fire Department officials said. Four children were among the injured.https://t.co/piW5HjwDIs

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— WBEZ (@WBEZ) November 16, 2023