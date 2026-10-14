Αποτροπιασμό προκαλεί η διπλή ανθρωποκτονία στην Ιντιανάπολη των ΗΠΑ, όπου ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της μητέρας και του πατριού του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού WXIN, οι αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν από περίοικους που έγιναν μάρτυρες της αποτρόπαιης επίθεσης, η οποία διαπράχθηκε με τη χρήση εργαλείων κηπουρικής και μαχαιριού.

Η φονική επίθεση στην αυλή

Οι καταθέσεις των γειτόνων περιγράφουν σκηνές αδιανόητης βίας. Ο 38χρονος Ντέιβιντ Γουάιτ εθεάθη να επιτίθεται στον 80χρονο πατριό του, Ρόμπερτ Τζέι Ποτλ Τζούνιορ, χτυπώντας τον στον λαιμό με ένα φτυάρι σε μια προσπάθεια αποκεφαλισμού. Όταν το θύμα προσπάθησε να αμυνθεί και να του αποσπάσει το φτυάρι, ο Γουάιτ άρχισε να τον καταφέρνει πολλαπλά χτυπήματα με ένα μαχαίρι κουζίνας.

Την ίδια στιγμή, στον δρόμο πρόσβασης έξω από την κατοικία της οικογένειας, βρισκόταν ήδη νεκρή η 75χρονη μητέρα του ύποπτου. Δίπλα στο σώμα της οι αρχές εντόπισαν ένα αιματοβαμμένο ψαλίδι κηπουρικής, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε ως όπλο.

Η σύλληψη και η στάση του υπόπτου

Αμέσως μετά την πράξη του, ο Γουάιτ μπήκε στο σπίτι, βγήκε στην αυλή φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και παραδόθηκε χωρίς να προβάλει αντίσταση στους αστυνομικούς που κατέφθασαν στο σημείο. Βάσει των προκαταρκτικών δικαστικών εγγράφων, ο συλληφθείς έδειχνε να αντιλαμβάνεται τι είχε συμβεί, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των αρχών, υποστηρίζοντας ότι κρατείται παρά τη θέλησή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες σε βάρος του, ενώ ο ίδιος δε διαθέτει νομικό εκπρόσωπο ούτε έχει τοποθετηθεί για τις πράξεις που του αποδίδονται.