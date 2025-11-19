Ένα 9χρονο κοριτσάκι στις ΗΠΑ, η Μέλοντι Μπάσαρντ έχει εξαφανιστεί και η υπόθεση έχει συγκλονίσει όλη την Αμερική.

Η Μέλοντι είναι εξαφανισμένη εδώ και ένα μήνα. Όλη η ιστορία ξεκίνησε μετά από road trip που έκανε με την μητέρα της, Άσλι Μπάσαρντ, από την Καλιφόρνια προς τη Νεμπράσκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μητέρα και κόρη φορούσαν περούκες όσο έκαναν το ταξίδι αυτό για «να μην αναγνωριστούν» στις ΗΠΑ.

Πριν από ένα μήνα ακριβώς, μετά το roadtrip, η Άσλι Μπάσαρντ επέστρεψε μόνη της στο σπίτι τους στο Λόμπποκ της Καλιφόρνιας και μάλιστα δεν κατήγγειλε καν την εξαφάνιση της κόρης της. Το σχολείο της 9χρονης ήταν εκείνο που ειδοποίησε τις αρχές τέσσερις ημέρες αργότερα.

Από την στιγμή εκείνη, η μητέρα αρνείται να βοηθήσει στις έρευνες και δεν έχει καμία λογική απάντηση για το που βρίσκεται το παιδί.

Δείτε το βίντεο που μητέρα και κόρη φοράνε περούκες:

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι η πινακίδα του ενοικιασμένου αυτοκινήτου άλλαξε στη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτό θεωρείται προσπάθεια αποφυγής εντοπισμού.

Η μητέρα της 9χρονης, Άσλι Μπάσαρντ συνελήφθη για άλλο περιστατικό. Κατηγορήθηκε για παράνομη κατακράτηση άνδρα που είχε πάει στο σπίτι της για να βοηθήσει στην αναζήτηση της Μέλοντι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες του άνδρα, φαίνεται πως η Μπάσαρντ πανικοβλήθηκε όταν μοιράστηκε πληροφορίες, κάτι που μετάνιωσε αμέσως.

