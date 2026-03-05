Ένα μικρό εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου Piper PA‑28 συνετρίβη το πρωί της Τετάρτης (4/3), σε κατοικημένη περιοχή στο βόρειο Φοίνιξ της Αριζόνα, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών ανθρώπων και ζημιές σε δύο κατοικίες.

Σύμφωνα με την Federal Aviation Administration, το αεροσκάφος κατέπεσε λίγο πριν από τις 07:30 τοπική ώρα, ενώ κατευθυνόταν προς το Deer Valley Airport. Στο αεροπλάνο επέβαιναν ένας εκπαιδευτής πτήσης, και ένας μαθητευόμενος πιλότος.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος φέρεται να παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα ενώ προσπαθούσε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο. Λίγο αργότερα, προσέκρουσε σε κατοικία κοντά στη διασταύρωση των οδών Cave Creek Road και Deer Valley Drive και στη συνέχεια κατέληξε στην πίσω αυλή δεύτερου σπιτιού.

Από τη σύγκρουση αποκολλήθηκε μία από τις πτέρυγες του αεροσκάφους και βρέθηκε στη στέγη της πρώτης κατοικίας, ενώ το υπόλοιπο αεροπλάνο κατέληξε με το ρύγχος προς τα κάτω, δίπλα σε πισίνα στη δεύτερη αυλή. Συντρίμμια διασκορπίστηκαν σε γειτονικές αυλές και στέγες.

Τρεις τραυματίες

Τραυματίστηκαν ο εκπαιδευτής, ο μαθητευόμενος πιλότος και ένας άνδρας που βρισκόταν μέσα σε μία από τις κατοικίες. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, με ελαφρά τραύματα και εγκαύματα.

Αξιωματούχοι της Πυροσβεστικής χαρακτήρισαν «θαύμα» το γεγονός ότι δεν υπήρξαν σοβαρότεροι τραυματισμοί, δεδομένου ότι το αεροσκάφος έπεσε σε πυκνοκατοικημένη γειτονιά.

Εκκένωση σπιτιών λόγω καυσίμων

Μετά τη συντριβή σημειώθηκε διαρροή καυσίμων, με αποτέλεσμα οι Αρχές να εκκενώσουν προληπτικά γειτονικές κατοικίες, ενώ ειδικά συνεργεία επικίνδυνων υλικών επιχείρησαν στο σημείο.

Στο μεταξύ, οι οικογένειες που επλήγησαν από τη σύγκρουση, λαμβάνουν βοήθεια από την American Red Cross.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν υπό διερεύνηση. Έρευνα έχουν ξεκινήσει τόσο η Federal Aviation Administration, όσο και η National Transportation Safety Board, οι οποίες εξετάζουν τα συντρίμμια, καταθέσεις μαρτύρων και πιθανά τεχνικά προβλήματα του αεροσκάφους.

