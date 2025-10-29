Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Σοκαριστικές εικόνες κατέγραψε σε βίντεο ένας διερχόμενος οδηγός σε αυτοκινητόδρομο στην Οκλαχόμα Σίτι στις ΗΠΑ, όταν ένα στρατιωτικό αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί σχεδόν πάνω σε.. αυτοκίνητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 23/10, όταν ένα OA-1K Skyraider II της Εθνοφρουράς της Οκλαχόμα, που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, υπέστη βλάβη στον κινητήρα.

Το πλήρωμα αναγκάστηκε σε αναγκαστική προσγείωση και το αεροσκάφος κατέβαινε προς τις οδούς Southeast 119th Street και Sooner Road.

Ο οδηγός ενός Tesla, ο Matthew Topchian, τράβηξε το περιστατικό με την κάμερα του αυτοκινήτου του και περιέγραψε τη στιγμή που το αεροσκάφος παραλίγο να προσκρούσει στο δικό του όχημα και σε άλλα αυτοκίνητα. «Οδηγούσα και ξαφνικά, πάνω από ένα δέντρο, είδα το αεροπλάνο πολύ χαμηλά… Πολύ, πολύ χαμηλά», είπε ο Topchian.

Το αεροσκάφος κινδύνεψε να χτυπήσει ένα λευκό βαν και παραλίγο να γκρεμίσει το Tesla με το φτερό του. Ο χρόνος αντίδρασης ήταν ελάχιστος. Μετά το σοκ, ο Topchian διαπίστωσε ότι το αεροπλάνο είχε τραβήξει καλώδια ρεύματος και είχε προκαλέσει φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση.

WOW! Tesla full self driving dodges a freaking plane falling out of the sky! @Tesla fsd for the win! @elonmusk pic.twitter.com/vTVxuLPsHg — David Bellow (@davidbellow) October 24, 2025

Αμέσως μετά την προσγείωση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Οκλαχόμα Σίτι έφτασε στο σημείο και διαπίστωσε ότι οι δύο πιλότοι ήταν ήδη εκτός του αεροσκάφους και χωρίς τραυματισμούς.

Η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι η αιτία του περιστατικού παραμένει υπό διερεύνηση.

Ο Topchian σχολίασε ότι πολλοί θεώρησαν το βίντεο που τράβηξε με την κάμερα του αυτοκινήτου του σαν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η σκηνή φαινόταν βγαλμένη από ταινία. Παρά τον τρόμο, δήλωσε ευγνώμων που κανείς δεν τραυματίστηκε: «Το αύριο δεν είναι δεδομένο, ζήσε για σήμερα», τόνισε.

Με πληροφορίες από: New York Post