Ένα ασυνήθιστο και δυνητικά επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (4/7) στο Σικάγο, όταν επιβατικό αεροσκάφος της Delta Air Lines ήρθε σε επαφή με πυροτέχνημα κατά τη διαδικασία της προσγείωσης. Το συμβάν έλαβε χώρα την ώρα που εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες γιόρταζαν με τη χρήση βεγγαλικών την επέτειο των 250 χρόνων από την αμερικανική ανεξαρτησία.

Το αεροσκάφος, ένα Airbus A319 που εκτελούσε την πτήση Delta 1076, μετέφερε 52 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος. Είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson της Ατλάντα στις 19:51 (ώρα EDT) και προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Midway του Σικάγο στις 20:33 (ώρα CDT), σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

«Νιώσαμε ένα μεγάλο μπαμ» – Οι διάλογοι με τον πύργο ελέγχου

Σύμφωνα με ηχητικό ντοκουμέντο από τις επικοινωνίες, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα το πλήρωμα για τη δραστηριότητα στην περιοχή: «Delta 1076… έχετε το νου σας, υπάρχουν πολλά σπίτια κοντά στην πλευρά της προσέγγισης που ρίχνουν πυροτεχνήματα».

Λίγο αργότερα, και ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν σε υψόμετρο περίπου 200 ποδιών (περίπου 60 μέτρων) κατά την τελική του κάθοδο, ο πιλότος ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου για την πρόσκρουση: «Μόλις ένα πυροτέχνημα χτύπησε το αεροπλάνο μας. Ελπίζουμε ότι ήταν μια απλή βολή που εξερράγη από κάτω, αλλά σίγουρα νιώσαμε ένα μεγάλο μπαμ».

Βίντεο από τον διάλογο που σημειώθηκε:

Αίσιο τέλος χωρίς τραυματισμούς ή ζημιές

Παρά την ανησυχητική τροπή, η πτήση ολοκληρώθηκε ομαλά. Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε στο BBC: «Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και τροχοδρόμησε κανονικά μέχρι την πύλη εξόδου. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός μεταξύ των επιβατών ή του πληρώματος. Κατά την τεχνική επιθεώρηση που ακολούθησε, δεν εντοπίστηκαν ζημιές στο αεροσκάφος».

Το περιστατικό αναφέρθηκε αμέσως στις αεροπορικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση.

Το πλαίσιο των εορτασμών και τα μέτρα ασφαλείας

Αν και οι μεγαλύτερες επιδείξεις πυροτεχνημάτων στις ΗΠΑ διοργανώνονται με κρατική ή τοπική μέριμνα –όπως η τεράστια 40λεπτη επίδειξη της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων στο National Mall της Ουάσιγκτον–, η χρήση ιδιωτικών και συχνά ανεξέλεγκτων βεγγαλικών είναι εξαιρετικά διαδεδομένη κατά την Ημέρα της Ανεξαρτησίας.

Ενδεικτικό των αυστηρών μέτρων που λαμβάνονται σε άλλες περιοχές για αυτή τη σημαντική επέτειο είναι ότι στο κοντινό Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσιγκτον οι πτήσεις ανεστάλησαν πλήρως από το μεσημέρι του Σαββάτου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια οι στρατιωτικές αεροπορικές επιδείξεις, αλλά και το μεγάλο υπερθέαμα των πυροτεχνημάτων που ξεκίνησε τα μεσάνυχτα.