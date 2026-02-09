Αναστάτωση προκλήθηκε στην Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ένα μικρό αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση σε λεωφόρο. Το μονοκινητήριο αεροσκάφος προσγειώθηκε στην οδό Browns Bridge Road στο Gainesville και χτύπησε τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα.

Πολίτες που κατέγραφαν το περιστατικό από τα κινητά τους τηλέφωνα ανήρτησαν τα βίντεο στη πλατφόρμα Χ.

Στις εικόνες από τα βίντεο φαίνεται το αεροπλάνο, ένα Beechcraft Hawker G-36 του 2010 που ταξίδευε από το Τενεσί, να βρίσκεται πάνω στα οχήματα και οι πολίτες γύρω του να είναι φανερά έκπληκτοι.

Δείτε σχετικά βίντεο:

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν κάποιοι τραυματισμοί, όχι όμως σοβαροί.

Δεν είναι σαφείς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Πραγματοποιείται έρευνα από τις Αρχές.

Πηγή: New York Post