Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Αυτόματη προσγείωση, έπειτα από κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πραγματοποίησε ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Beechcraft Super King Air 200, καταγράφοντας την πρώτη επιβεβαιωμένη προσγείωση χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.

Το δικινητήριο αεροπλάνο ακινητοποιήθηκε με ασφάλεια στον διάδρομο του Rocky Mountain Metropolitan Airport, κοντά στο Ντένβερ, με τους δύο επιβαίνοντες να απομακρύνονται χωρίς τραυματισμούς. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου.

Όπως μεταδίδει το CNNi, η προσγείωση πραγματοποιήθηκε υπό τον πλήρη έλεγχο του συστήματος Autoland της Garmin. Πρόκειται για τεχνολογία που, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, έχει ήδη εγκατασταθεί σε περίπου 1.700 αεροσκάφη. «Ήταν η πρώτη φορά που το Autoland χρησιμοποιήθηκε από την αρχή έως το τέλος σε πραγματικό περιστατικό έκτακτης ανάγκης», ανέφερε η Garmin σε σχετική ανακοίνωση.

Η Buffalo River Aviation, η εταιρεία τσάρτερ που διαχειρίζεται το αεροσκάφος, διευκρίνισε ότι το σύστημα ενεργοποιήθηκε αυτόματα κατά τη διάρκεια πτήσης από το Άσπεν, χωρίς επιβάτες.

Σύμφωνα με δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Chris Townsley, το αεροσκάφος παρουσίασε «ξαφνική και μη προγραμματισμένη απώλεια πίεσης», γεγονός που ανάγκασε τους πιλότους να φορέσουν μάσκες οξυγόνου. Το Autoland «ενεργοποιήθηκε αυτόματα, όπως ακριβώς είχε σχεδιαστεί, όταν το υψόμετρο της καμπίνας ξεπέρασε τα καθορισμένα όρια ασφαλείας», ενώ το πλήρωμα «επέλεξε να αφήσει το σύστημα σε λειτουργία», πρόσθεσε.

Στο ηχητικό υλικό του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, που δημοσιεύτηκε από το LiveATC.net, ακούγεται αυτοματοποιημένο μήνυμα να αναφέρει «ανικανότητα πιλότου», προειδοποιώντας παράλληλα τα υπόλοιπα αεροσκάφη: «Αυτόματη προσγείωση έκτακτης ανάγκης σε λιγότερο από ένα λεπτό στον διάδρομο 3-0 δεξιά».

Ο επικεφαλής της Buffalo River Aviation ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι οι αναφορές περί ανικανότητας των πιλότων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και οφείλονται αποκλειστικά στις αυτόματες διαδικασίες επικοινωνίας του συστήματος έκτακτης ανάγκης της Garmin.

Όπως υπογραμμίζει, «το πλήρωμα ενήργησε συνειδητά, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, με στόχο να περιορίσει τις μεταβλητές σε μια απρόβλεπτη και κρίσιμη κατάσταση», δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα «στην ανθρώπινη ζωή και στην ασφαλή κατάληξη της πτήσης, όπως ακριβώς προβλέπει η εκπαίδευσή τους».