Σκηνές αγωνίας εκτυλίχτηκαν την περασμένη Κυριακή, 19 Ιουλίου, στο αεροδρόμιο του Σινσινάτι και του Βόρειου Κεντάκι των ΗΠΑ, όταν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσγείωσης, η ουρά ενός αεροσκάφους της Kalitta Air προσέκρουσε στον διάδρομο.

Όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ, πρόκειται για ένα Boeing 777-300ER που εκτελούσε την πτήση 264 με αφετηρία τις Βρυξέλλες. Κατά την πρώτη, ανεπιτυχή προσπάθεια να προσγειωθεί το αεροπλάνο, το πίσω μέρος του ακούμπησε στο έδαφος.

Σε σχετικό βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνεται η στιγμή που η ουρά του αεροσκάφους σέρνεται στον διάδρομο πετώντας έντονες σπίθες, προτού σηκωθεί και πάλι στον αέρα, ενώ στο ηχητικό ακούγεται η έκπληκτη αντίδραση ενός αυτόπτη μάρτυρα:

Εν τέλει, το αεροσκάφος κατάφερε να προσγειωθεί με απόλυτη ασφάλεια γύρω στις 20:15 (τοπική ώρα).

Ο διευθυντής επιχειρήσεων της Kalitta Air, Χιθ Νίκολ, επιβεβαίωσε ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν υπέστη τον παραμικρό τραυματισμό. Αμέσως μετά την ασφαλή προσγείωση, το αεροπλάνο αποσύρθηκε προκειμένου να υποβληθεί σε λεπτομερή τεχνική αξιολόγηση και έλεγχο, με την FAA να ανακοινώνει ότι θα διεξάγει πλήρη έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.