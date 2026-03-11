Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 11/3 στην Ουάσινγκτον, όταν βαν έπεσε πάνω σε οδόφραγμα ασφαλείας κοντά στον Λευκό Οίκο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών και κλείσιμο δρόμων στην ευρύτερη περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6:30 π.μ. στη διασταύρωση της Connecticut Avenue με την H Street, βορειοδυτικά του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου. Το όχημα πέρασε μέσα από το σημείο ελέγχου ασφαλείας, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ο οδηγός του βαν συνελήφθη επί τόπου και κρατείται από την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, η οποία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού σε συνεργασία με την Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Μετά τη σύγκρουση εφαρμόστηκαν άμεσα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και αρκετοί δρόμοι γύρω από το συγκρότημα του Λευκού Οίκου αποκλείστηκαν προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της περιοχής και του οχήματος.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω πιθανών απειλών στο εσωτερικό της χώρας λόγω της επίθεσης στο Ιράν.

Με πληροφορίες από: Daily Mail