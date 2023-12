Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με SUV της ασφάλειας του Aμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν χθες Κυριακή, διαπίστωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Πλάνα κατέγραψαν πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας να συνοδεύουν τον Μπάιντεν στη λιμουζίνα του μετά τη σύγκρουση.

Το αυτοκίνητο, που υπέστη ζημιά στον προφυλακτήρα, περικύκλωσαν αστυνομικοί.

