Ένα άτομο αυτοπυρπολήθηκε έξω από δικαστική αίθουσα ενός δικαστηρίου της πόλης της Νέας Υόρκης, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ για μια ποινική δική εις βάρος του, μετέδωσε σήμερα το CNN.

Εκπρόσωποι της πυροσβεστικής και της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, καθώς και του γραφείου του δημάρχου, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

Ο άνθρωπος που αυτοπυρπολήθηκε έλαβε ιατρική βοήθεια και μεταφέρθηκε από την περιοχή, δήλωσαν δημοσιογράφοι του CNN που βρίσκονται στο σημείο, αναφερόντας ότι στο χώρο υπάρχει η μυρωδιά καπνού και καμένης ανθρώπινης σάρκας.

🚨GRAPHIC VIDEO:

Man sets himself on fire outside the courthouse at the Trump Trial in NYC

pic.twitter.com/TvzLNyUDJM

— AJ Huber (@Huberton) April 19, 2024