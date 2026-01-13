Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ανακοίνωσε ότι έχουν ανακληθεί περισσότερες από 100 χιλιάδες θεωρήσεις διαβατηρίων από την ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, στις 20 Ιανουαρίου 2025, μέσα από τη «σκληρή γραμμή μετανάστευσης», όπως τη χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος.

Ρεκόρ ακυρώσεων

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι άνω των 100 χιλιάδων ακυρώσεων θεωρήσεων διαβατηρίων, αποτελούν ρεκόρ για μια προεδρική θητεία και υπερβαίνουν κατά περίπου 150% τον αριθμό του 2024 υπό τη διοίκηση Μπάιντεν.

Από αυτές, περιλαμβάνονται περίπου 8 χιλιάδες θεωρήσεις φοιτητών και 2.500 ειδικών επαγγελματικών θεωρήσεων, που είχαν εκδοθεί σε άτομα με ποινικές υποθέσεις ή εμπλοκή με τις αμερικανικές αρχές.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ περιέγραψε τις ανακλήσεις ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής εφαρμογής των νόμων περί μετανάστευσης και «προστασίας της αμερικανικής ασφάλειας και κυριαρχίας», σημειώνοντας ότι οι τέσσερις πιο συχνές αιτίες ήταν η παραμονή πέραν της επιτρεπόμενης διάρκειας (overstays), οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, επίθεση και κλοπή».

Επέκταση ελέγχων

Η κυβέρνηση έχει επίσης εγκαθιδρύσει ένα νέο «Continuous Vetting Center», που επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση όλων των ξένων με θεωρήσεις στις ΗΠΑ, ώστε να εντοπίζονται «απειλές» ή καταστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανάκληση ή απέλαση. Αυτό περιλαμβάνει αναλύσεις δεδομένων κοινωνικών δικτύων, νομικών αρχείων και άλλων πληροφοριών που συλλέγονται ακόμη και μετά την έκδοση της θεωρήσεως.

Στόχευση φοιτητών και πολιτικών δραστηριοτήτων

Το μέτρο δεν αφορά μόνο παραβάσεις ποινικού χαρακτήρα: η διοίκηση Τραμπ έχει στοχοποιήσει και κατηγορίες που σχετίζονται με πολιτική δραστηριότητα, όπως συμμετοχή σε διαδηλώσεις, όπως για παράδειγμα οι κινητοποιήσεις για την εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, κατηγορώντας ορισμένους φοιτητές και μόνιμους κατοίκους των ΗΠΑ, ότι υποστηρίζουν ενέργειες αντίθετες με την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι διπλωματικές κατευθύνσεις έχουν δώσει εντολή σε Αμερικανούς διπλωμάτες στο εξωτερικό να ελέγχουν συστηματικά όλους τους νέους αιτούντες θεωρήσεων για ενδείξεις που θεωρούνται «εχθρικές» προς τις ΗΠΑ ή με «ιστορικό πολιτικής αντίθεσης».

Παράλληλα με την ανάκληση θεωρήσεων, η κυβέρνηση διεύρυνε πρόσφατα τους ελέγχους για όσους αιτούνται θεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικών εγγυήσεων (visa bonds) ύψους έως και 15 χιλιάδων δολαρίων για υπηκόους συγκεκριμένων χωρών, με στόχο την αντιμετώπιση των overstays και την αποτροπή παράνομων παραμονών.

Η λίστα χωρών που υποχρεούνται σε εγγυήσεις έχει αυξηθεί σημαντικά, καλύπτοντας κυρίως αφρικανικές και λατινοαμερικανικές χώρες, όπως η Αλγερία, το Μπαγκλαντές, η Νιγηρία και η Βενεζουέλα: χώρες με υψηλές τάσεις υπέρβασης θεωρήσεων, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Αντιδράσεις και προκλήσεις

Οι πολιτικές αυτής της έκτασης έχουν εγείρει ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία έκφρασης και πιθανές στοχεύσεις βάσει πολιτικών πεποιθήσεων.

Ορισμένοι νομικοί παρατηρητές επισημαίνουν ότι η χρήση κοινωνικών δικτύων και πολιτικής δραστηριότητας ως λόγου ανάκλησης θεωρήσεων θα μπορούσε να ανοίξει τη συζήτηση για τα συνταγματικά δικαιώματα, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται σε φοιτητές και κατόχους πράσινης κάρτας.

Παρά ταύτα, η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι η προστασία των πολιτών και η ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας παραμένουν οι πρωταρχικοί στόχοι και ότι η στρατηγική αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να αντιμετωπιστούν παραβάσεις νόμου και απειλές εντός και εκτός των συνόρων των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Reuters