Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάσχεσαν το Σάββατο άλλο ένα δεξαμενόπλοιο που είχε ελλιμενιστεί για τελευταία φορά στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε απόψε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να κυνηγούν τις παράνομες μετακινήσεις του υποκείμενου σε κυρώσεις πετρελαίου που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ναρκοτρομοκρατίας στην περιοχή», έγραψε η Νόεμ στην ανάρτησή της.

Η ακτοφυλακή κατέσχεσε το πλοίο λίγο πριν από τα ξημερώματα, με τη βοήθεια του Πενταγώνου, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται ανώνυμες πηγές, το πλοίο κατασχέθηκε σε διεθνή ύδατα, κοντά στη Βενεζουέλα. Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι φέρει σημαία Παναμά και μετέφερε βενεζουελάνικο πετρέλαιο.

