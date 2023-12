Ένας Αμερικανός πρώην πρέσβης κατηγορείται ότι κατασκόπευε επί “40 και πλέον χρόνια” τις Ηνωμένες Πολιτείες υπέρ της Κούβας, ιστορικού εχθρού της Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Η υπόθεση αυτή είναι μια από τις υψηλότερες και πιο διαρκείς διεισδύσεις ξένου πράκτορα στους κόλπους του αμερικανικού κράτους», δήλωσε σε ανακοίνωση ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ (φωτό).

Ο Βίκτορ Μανουέλ Ρότσα, 73 ετών, ήταν πρέσβης στη Βολιβία από το 2000 έως το 2002 και μέλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου από το 1994 έως το 1995.

«Θεωρούμε ότι επί 40 και πλέον χρόνια, ο Βίκτορ Μανουέλ Ρότσα εργάστηκε ως πράκτορας του κουβανικού κράτους», δήλωσε ο Γκάρλαντ.

