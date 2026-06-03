Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι «ένα επιπλέον κύμα ιρανικών drones» επιχείρησε να στοχεύσει αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ, αλλά η επίθεση απέτυχε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν πολλαπλά drones, αποτρέποντας κάθε πλήγμα σε προσωπικό ή στρατιωτικό εξοπλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή στην περιοχή εν μέσω συνεχιζόμενης έντασης.

An additional wave of Iranian drones attempting to attack U.S. forces in Kuwait failed to impact intended targets tonight. U.S. Central Command air defenses successfully downed multiple drones and ensured no American personnel or assets were harmed. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 3, 2026

Νωρίτερα η CENTCOM είχε πραγματοποιήσει πλήγμα σε ιρανική χερσαία εγκατάσταση ελέγχου στο Κεσμ, χαρακτηρίζοντάς το ως «αμυντική ενέργεια» στο πλαίσιο της επιχείρησης αποτροπής.