Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι «ένα επιπλέον κύμα ιρανικών drones» επιχείρησε να στοχεύσει αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ, αλλά η επίθεση απέτυχε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν πολλαπλά drones, αποτρέποντας κάθε πλήγμα σε προσωπικό ή στρατιωτικό εξοπλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή στην περιοχή εν μέσω συνεχιζόμενης έντασης.

Νωρίτερα η CENTCOM είχε πραγματοποιήσει πλήγμα σε ιρανική χερσαία εγκατάσταση ελέγχου στο Κεσμ, χαρακτηρίζοντάς το ως «αμυντική ενέργεια» στο πλαίσιο της επιχείρησης αποτροπής.

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