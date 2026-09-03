Αεροσκάφος C-37A (τροποποιημένο Gulfstream V) της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν έκανε την Τετάρτη αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, καθώς αντιμετώπισε μηχανική βλάβη.

«Μόλις χάσαμε τον δεξιό κινητήρα μας και θέλουμε να αναφέρουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και άμεση προσγείωση στο DCA», ακούγεται να λέει ο κυβερνήτης σε επικοινωνία του με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν. Ενημέρωσε επίσης πως στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 14 άνθρωποι και ότι διέθετε καύσιμα για πτήση δυόμισι ωρών.

«Οι πιλότοι της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ έκαναν την προσγείωση με έναν κινητήρα να μοιάζει με ρουτίνα», ανέφερε ο υπουργός Μάλιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Κανένας πανικός, απόλυτος επαγγελματισμός», υπογράμμισε.

Με πληροφορίες από CBS