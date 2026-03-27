Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη μη επανδρωμένων ταχύπλοων σκαφών για περιπολίες στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους κατά του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ουάσινγκτον επιβεβαιώνει επισήμως τη χρήση τέτοιων συστημάτων σε ενεργή πολεμική σύγκρουση.

Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων σκαφών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για επιτήρηση όσο και για αποστολές τύπου καμικάζι, δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι σήμερα.

Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι, όπως είχε αναφέρει το Reuters πέρυσι, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αντιμετωπίζει επί χρόνια δυσκολίες στην ανάπτυξη ενός αξιόπιστου στόλου μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας.

Τα μη επανδρωμένα σκάφη έχουν αποκτήσει αυξανόμενη σημασία τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τη χρήση τους από την Ουκρανία, η οποία αξιοποίησε ταχύπλοα γεμάτα εκρηκτικά για να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας.

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει ήδη χρησιμοποιήσει θαλάσσια drones για επιθέσεις κατά πετρελαιοφόρων στον Περσικό Κόλπο, τουλάχιστον δύο φορές από την έναρξη των επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ πριν από περίπου έναν μήνα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει αντίστοιχα μέσα για επιθετικές επιχειρήσεις.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου για την Κεντρική Διοίκηση, Τιμ Χόκινς, δήλωσε ότι μη επανδρωμένα σκάφη που κατασκευάζονται από την εταιρεία BlackSea, με έδρα το Μέριλαντ, χρησιμοποιούνται ήδη σε περιπολίες στο πλαίσιο της αμερικανικής εκστρατείας με την ονομασία «Επιχείρηση Epic Fury».

Τα σκάφη αυτά, γνωστά ως Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC), έχουν καταγράψει περισσότερες από 450 ώρες πλεύσης και έχουν διανύσει πάνω από 2.200 ναυτικά μίλια σε αποστολές επιτήρησης στην περιοχή.

Ο ίδιος αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για άλλα μη επανδρωμένα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί, ενώ η εταιρεία BlackSea δεν προχώρησε σε σχόλιο.

Προβλήματα και καθυστερήσεις

Παρά την επιχειρησιακή χρήση τους, τα προγράμματα ανάπτυξης τέτοιων drones δεν έχουν εξελιχθεί χωρίς προβλήματα.

Οι ΗΠΑ επιχειρούν εδώ και χρόνια να δημιουργήσουν έναν στόλο αυτόνομων επιφανειακών και υποβρυχίων σκαφών, με στόχο μια πιο οικονομική και ευέλικτη εναλλακτική στα επανδρωμένα πλοία, κυρίως για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ναυτικής ισχύος της Κίνας στον Ειρηνικό.

Ωστόσο, η προσπάθεια έχει καθυστερήσει λόγω τεχνικών δυσκολιών, αυξημένου κόστους και αποτυχημένων δοκιμών.

Σύμφωνα μερεπορτάζ του Reuters, το GARC (ένα ταχύπλοο μήκους περίπου πέντε μέτρων), έχει παρουσιάσει ζητήματα ασφάλειας και απόδοσης, μεταξύ των οποίων και σύγκρουση με άλλο σκάφος κατά τη διάρκεια δοκιμής.

Πηγές αναφέρουν επίσης ότι σε πρόσφατη δοκιμή στη Μέση Ανατολή, ένα από τα σκάφη τέθηκε εκτός λειτουργίας, ενισχύοντας τα ερωτήματα για την αξιοπιστία του συστήματος.

Ο Τιμ Χόκινς απέφυγε να σχολιάσει τα περιστατικά αυτά, σημειώνοντας ωστόσο ότι το GARC αποτελεί «αναδυόμενη επιχειρησιακή δυνατότητα» και εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στόλο θαλάσσιων drones που χρησιμοποιείται από τον 5ο Στόλο των ΗΠΑ για την ενίσχυση της επιτήρησης και της επίγνωσης της κατάστασης στα ύδατα της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Reuters