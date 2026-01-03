Η Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε την έρευνα για επιζώντες στη θάλασσα μετά το αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε κομβόι σκαφών ύποπτων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών στον Ειρηνικό Ωκεανό.

«Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ συντόνισε πάνω από 65 ώρες προσπαθειών έρευνας οι οποίες κάλυψαν περισσότερα από 1.090 ναυτικά μίλια σε ευνοϊκές συνθήκες ορατότητας, χωρίς να βρεθούν επιζώντες ούτε συντρίμμια», ανέφερε σε δήλωση.

Την Τετάρτη, η αμερικανική στρατιωτική Νότια Διοίκηση είχε ανακοινώσει πως πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα εναντίον δύο σκαφών, αλλά δεν είχε αναφέρει την τοποθεσία.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ