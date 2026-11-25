Σε ελεγχόμενη ανατίναξη περίπου 4,5 τόνων εξαιρετικά ασταθούς εκρηκτικής ύλης προχώρησε την Τετάρτη (25/11) ο αμερικανικός στρατός στην πολιτεία της Αϊόβα, παρά τις έντονες ανησυχίες για το ενδεχόμενο διασποράς τοξικών σωματιδίων μολύβδου στην ατμόσφαιρα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Iowa Army Ammunition Plant, ένα μεγάλο στρατιωτικό εργοστάσιο πυρομαχικών στην περιοχή Μίντλταουν, όπου φυλάσσονταν επί χρόνια δεκάδες βαρέλια με επικίνδυνη εκρηκτική ουσία.

Η ανατίναξη έγινε περίπου στις 09:00 το πρωί, τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας), με τα πλάνα που καταγράφηκαν από απόσταση αρκετών χιλιομέτρων να δείχνουν δύο τεράστια λευκά νέφη να υψώνονται πάνω από τις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το Associated Press, η έκρηξη συνοδεύτηκε από ισχυρό κρότο, ενώ τα νέφη που σχηματίστηκαν διαλύθηκαν σχετικά γρήγορα.

Η επιχείρηση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τις προηγούμενες ημέρες, καθώς κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις εξέφραζαν φόβους για πιθανή μόλυνση του αέρα, του εδάφους και των υδάτων.

Γιατί ο στρατός αποφάσισε να ανατινάξει τα εκρηκτικά

Στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις βρίσκονταν αποθηκευμένα 68 βαρέλια με αζίδιο του μολύβδου (lead azide), μια ιδιαίτερα ευαίσθητη εκρηκτική ουσία που χρησιμοποιείται σε πυροκροτητές και μηχανισμούς ενεργοποίησης πυρομαχικών.

Κατά τη διάρκεια επιθεώρησης τον Μάρτιο του 2026, το προσωπικό του εργοστασίου διαπίστωσε ότι το υλικό παρουσίαζε σοβαρή αλλοίωση και κρυστάλλωση.

Η κατάστασή του προκαλούσε ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς, σύμφωνα με τους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, μπορούσε να ενεργοποιηθεί ακόμη και από μικρές μεταβολές της θερμοκρασίας, δονήσεις ή τριβές.

Ο αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι η μεταφορά ή η προσπάθεια εξουδετέρωσης της ουσίας με άλλες μεθόδους θα δημιουργούσε ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους.

Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η καταστροφή του υλικού στο σημείο όπου βρισκόταν αποθηκευμένο, με τη χρήση ελεγχόμενης έκρηξης.

Ο υποστράτηγος Έρικ Σίρλεϊ (Eric Shirley) είχε προειδοποιήσει ότι η παραμονή των εκρηκτικών στην ίδια κατάσταση δεν αποτελούσε πλέον ασφαλή επιλογή.

Αντιδράσεις για τον κίνδυνο τοξικού νέφους

Η απόφαση για την ανατίναξη προκάλεσε αντιδράσεις σε κοινότητες της Αϊόβα, καθώς και σε γειτονικές περιοχές των πολιτειών Μιζούρι και Ιλινόι.

Το βασικό ζήτημα ήταν η πιθανότητα απελευθέρωσης σωματιδίων μολύβδου, τα οποία θα μπορούσαν να μεταφερθούν με τον άνεμο και να καταλήξουν σε κατοικημένες περιοχές, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και υδάτινους πόρους.

Ο μόλυβδος αποτελεί τοξικό μέταλλο, με την έκθεση σε αυτόν να συνδέεται με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τις εγκύους.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αμφισβήτησαν την επάρκεια των μέτρων προστασίας και ζήτησαν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις πιθανές συνέπειες της επιχείρησης.

Παράλληλα, είχαν κατατεθεί προσφυγές στη Δικαιοσύνη με στόχο την αναστολή της ανατίναξης.

Τελικά, ομοσπονδιακό δικαστήριο επέτρεψε στον στρατό να προχωρήσει στην επιχείρηση, κρίνοντας ότι μπορούσε να πραγματοποιηθεί με τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Προληπτική απομάκρυνση κατοίκων

Ενόψει της έκρηξης, οι αμερικανικές Αρχές κάλεσαν κατοίκους του Μίντλταουν και γειτονικών περιοχών να απομακρυνθούν προληπτικά από τις ζώνες που θεωρούνταν περισσότερο εκτεθειμένες.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA) ανέλαβε να υποστηρίξει τη μετακίνηση πολιτών, προσφέροντας προσωρινή διαμονή, μεταφορά και βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

Η σύσταση αφορούσε κυρίως περιοχές νοτιοδυτικά του εργοστασίου, προς τις οποίες αναμενόταν να κινηθεί το ενδεχόμενο νέφος με βάση τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

Ορισμένοι κάτοικοι επέλεξαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα, όπως το κλείσιμο παραθύρων και συστημάτων εξαερισμού.

Σχολικές μονάδες ανέστειλαν τη λειτουργία τους, ενώ επιχειρήσεις κοντά στο εργοστάσιο παρέμειναν κλειστές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Τα μέτρα προστασίας κατά την ανατίναξη

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε προχωρήσει στην τοποθέτηση ειδικών προστατευτικών κατασκευών γύρω από τα σημεία αποθήκευσης της εκρηκτικής ουσίας.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονταν αναχώματα από χώμα και σκυρόδεμα, ειδικοί αφροί, απορροφητικά υλικά και μεγάλες ποσότητες νερού, ώστε να περιοριστεί η διασπορά σωματιδίων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν εξειδικευμένα στελέχη εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του αμερικανικού στρατού.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) ανέπτυξε συνεργεία για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, του εδάφους και των υδάτων.

Σύμφωνα με την EPA, πριν από την ανατίναξη είχαν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.000 δειγματοληψίες και μετρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να υπάρχουν στοιχεία αναφοράς για τη σύγκριση με τις μετρήσεις που θα ακολουθήσουν.

Οι αναβολές και η δικαστική διαμάχη

Η ελεγχόμενη έκρηξη είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 20 Νοεμβρίου, ωστόσο αναβλήθηκε επανειλημμένα.

Στην απόφαση για τις καθυστερήσεις συνέβαλαν οι αντιδράσεις των κατοίκων, οι δικαστικές διαδικασίες, αλλά και η ανάγκη επιλογής κατάλληλων καιρικών συνθηκών.

Οι στρατιωτικές Αρχές ήθελαν οι άνεμοι να κατευθύνουν το ενδεχόμενο νέφος μακριά από τις πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Παρά τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν, η αμερικανική πλευρά επέμεινε ότι μια ελεγχόμενη έκρηξη ήταν ασφαλέστερη από τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάφλεξης των αλλοιωμένων εκρηκτικών.

Σε εξέλιξη η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις μετρήσεις για την πιθανή διασπορά μολύβδου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να εξετάσουν εάν σωματίδια από την ανατίναξη μεταφέρθηκαν σε κατοικημένες ή αγροτικές περιοχές και κατά πόσον απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες καθαρισμού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πλήρης, οριστική αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της σημερινής έκρηξης.

Η ολοκλήρωση της ανατίναξης εξάλειψε, σύμφωνα με τον στρατό, τον άμεσο κίνδυνο ανεξέλεγκτης έκρηξης των αποθηκευμένων υλικών. Ωστόσο, το κατά πόσον η επιχείρηση είχε επιπτώσεις στην ποιότητα του περιβάλλοντος θα αποσαφηνιστεί από τους ελέγχους που ακολουθούν.