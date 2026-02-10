Ένα εσωτερικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) φέρνει σε δύσκολη θέση τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αποκαλύπτει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών που έχουν συλληφθεί από την ICE, δεν είναι «σκληροί εγκληματίες», όπως διατείνεται σταθερά ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά ανθρώποι χωρίς ποινικό μητρώο ή με ήσσονος σημασίας παραβάσεις.

Σύμφωνα με το έγγραφο που εξασφάλισε το CBS News, λιγότερο από το 14% των περίπου 400 χιλιάδων μεταναστών που συνελήφθησαν κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρικής θητείας Τραμπ είχε κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για βίαια εγκλήματα.

Την ίδια στιγμή, σχεδόν τέσσερις στους δέκα συλληφθέντες δεν είχαν καμία απολύτως ποινική εμπλοκή, αλλά αντιμετώπιζαν μόνο διοικητικές παραβάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το κυρίαρχο αφήγημα του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με το οποίο οι μαζικές επιχειρήσεις της ICE στοχεύουν στους «επικίνδυνους και βίαιους εγκληματίες», τους περίφημους… «χειρότερους των χειρότερων», όπως τους αποκαλεί ο ίδιος ο Τραμπ.

Τα πραγματικά μεγέθη των συλλήψεων

Το έγγραφο παραθέτει με την πιο λεπτομερή καταγραφή μέχρι σήμερα, τα προφίλ των συλληφθέντων στις επιχειρήσεις απελάσεων σε όλη τη χώρα, δείχνοντας ότι από τις 21 Ιανουαρίου του 2025 έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, η ICE πραγματοποίησε περίπου 393.000 συλλήψεις.

Από αυτές:

το 58% αφορούσε άτομα με προηγούμενες κατηγορίες ή καταδίκες,

το 39% δεν είχε κανένα ποινικό μητρώο και κατηγορήθηκε μόνο για διοικητικές παραβάσεις μετανάστευσης,

ενώ μόλις το 3% συνελήφθη για νέες ποινικές υποθέσεις.

Με άλλα λόγια, σχεδόν τέσσερις στους δέκα ανθρώπους που βρέθηκαν στα χέρια της ICE δεν είχαν κατηγορηθεί ποτέ για ποινικό αδίκημα.

Πόσο «επικίνδυνοι» ήταν οι συλληφθέντες

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η ανάλυση των κατηγοριών όσων είχαν ποινικό ιστορικό. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα βαριά βίαια εγκλήματα αποτελούν μια εξαιρετικά μικρή μειοψηφία των υποθέσεων:

0,5% σχετιζόταν με ανθρωποκτονία,

1,4% με σεξουαλικές επιθέσεις,

0,3% με απαγωγές,

0,1% με εμπρησμό,

0,7% με ληστείες και

1,3% με διαρρήξεις.

Συνολικά, όλες αυτές οι κατηγορίες μαζί αντιστοιχούν περίπου στο 13,9% του συνόλου των συλλήψεων.

Οι πιο συχνές υποθέσεις αφορούσαν επιθέσεις, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών, αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, το 40% των υποθέσεων εντάχθηκε στην κατηγορία «άλλα εγκλήματα», όπου περιλαμβάνονται και μεταναστευτικές παραβάσεις όπως η παράνομη παραμονή ή η υπέρβαση της άδειας διαμονής.

Αυτές οι υποθέσεις δεν εξετάζονται από ποινικά δικαστήρια αλλά από δικαστές μετανάστευσης του υπουργείου Δικαιοσύνης, σε διοικητικές και όχι ποινικές διαδικασίες.

Συμμορίες: μικρό ποσοστό, μεγάλος θόρυβος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το σκέλος των συλλήψεων που συνδέθηκαν με οργανωμένες συμμορίες.

Μόλις το 1,9% των συλληφθέντων (σ.σ. περίπου 7.500 άτομα), φέρεται να είχε πιθανή σχέση με εγκληματικές οργανώσεις, όπως η Tren de Aragua, μια ομάδα με καταγωγή από τις φυλακές της Βενεζουέλας.

Η συγκεκριμένη συμμορία είχε παρουσιαστεί από την κυβέρνηση Τραμπ ως βασικός στόχος της κατασταλτικής πολιτικής. Ω

στόσο, κοινή έρευνα του CBS News και της εκπομπής «60 Minutes» είχε δείξει ότι η πλειονότητα των απελαθέντων που συνδέθηκαν με αυτή δεν διέθετε εμφανές ποινικό μητρώο.

Τριπλασιασμός συλλήψεων σε σύγκριση με τον Μπάιντεν

Στο ίδιο διάστημα, το DHS κατέγραψε συνολικά περίπου 393.000 συλλήψεις. Από αυτές:

περίπου 229.000 χαρακτηρίστηκαν «εγκληματίες αλλοδαποί»,

153.000 αφορούσαν καθαρά διοικητικές συλλήψεις μεταναστών χωρίς ποινικό ιστορικό,

ενώ σχεδόν 11.000 συνδέθηκαν με νέες ποινικές κατηγορίες.

Σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2024, επί Τζο Μπάιντεν, όταν είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 113.000 διοικητικές συλλήψεις, ο αριθμός τους έχει υπερτριπλασιαστεί.

Την ίδια ώρα, όμως, το ποσοστό των συλληφθέντων με ποινικό παρελθόν έχει μειωθεί από 72% σε περίπου 60%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν τις επιχειρήσεις της Συνοριακής Περιπολίας, η οποία έχει αναπτύξει δυνάμεις σε μεγάλες πόλεις όπως το Λος Άντζελες, το Σικάγο και η Μινεάπολη, όπου έχουν καταγραφεί μαζικοί και ιδιαίτερα επιθετικοί έλεγχοι.

Πτώση της κοινωνικής στήριξης

Την ίδια στιγμή, η κοινή γνώμη δείχνει να απομακρύνεται από το πρόγραμμα απελάσεων. Δημοσκόπηση του CBS News τον προηγούμενο μήνα κατέγραψε πτώση της στήριξης στο 46%, από 59% στην αρχή της δεύτερης θητείας Τραμπ, ενώ πάνω από το 60% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι πράκτορες ενεργούν «υπερβολικά σκληρά».

Απαντώντας στη δημοσιοποίηση των στοιχείων, η εκπρόσωπος του DHS, Tricia McLaughlin, υποστήριξε σε δήλωσή της ότι αδικήματα όπως «η διακίνηση ναρκωτικών, η διανομή παιδικής πορνογραφίας, οι διαρρήξεις, η απάτη, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η υπεξαίρεση, η προσέγγιση ανηλίκου και η διακίνηση ανθρώπων» καταγράφονται επισήμως ως «μη βίαια εγκλήματα».

Διατύπωση που, ωστόσο, δύσκολα ευθυγραμμίζεται με το προφίλ των «χειρότερων των χειρότερων» που προβάλλει εδώ και μήνες ο Λευκός Οίκος.