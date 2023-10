Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι ο νεότερος ανακοίνωσε χθες πως εγκαταλείπει την κούρσα για το χρίσμα των Δημοκρατικών και θα διεκδικήσει ως ανεξάρτητος υποψήφιος την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2024.

As Expected, Robert Kennedy Jr. Announces He Is Leaving the Democrat Party to Run as an Independent Candidate in 2024 https://t.co/jQerEDcoAx

Είναι ανιψιός του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963, και γιος του πρώην γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1968 στη διάρκεια των προκριματικών εκλογών.

Ηγετική μορφή του αντιεμβολιαστικού κινήματος στις ΗΠΑ, ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος προσπάθησε να εμφανιστεί ως υποψήφιος που μπορεί να ενώσει τους Αμερικανούς και να εκπροσωπήσει ψηφοφόρους που έχουν κουραστεί με τις κομματικές αντιπαραθέσεις.

«Με σταματούν παντού – σε αεροδρόμια, ξενοδοχεία, ακόμη και στους δρόμους – και μου θυμίζουν ότι αυτή η χώρα είναι έτοιμη για μια ιστορική αλλαγή! Βρίσκομαι εδώ σήμερα για να δηλώσω πως θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος», είπε ο Κένεντι ενώπιον εκατοντάδων υποστηρικτών του στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Η επιτροπή American Values 2024, που υποστηρίζει την υποψηφιότητα Κένεντι, έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 17 εκατομμύρια δολάρια και εκτιμά πως θα εξασφαλίσει άλλα 10 εκατομμύρια το επόμενο διάστημα, δήλωσε ο συνιδρυτής της Τόνι Λάιονς στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Κένεντι περιπλέκει την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 2024, όπου το σενάριο για επανάληψη της μονομαχίας του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν με τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ προβλέπεται από εταιρίες δημοσκοπήσεων ως το πλέον πιθανό.

Την ανεξάρτητη υποψηφιότητα κατέκριναν πάντως τα αδέρφια του – Κέρι Κένεντι, Ρόρι Κένεντι και Τζόζεφ Κένεντι ΙΙ – αναφέροντας σε κοινή δήλωση: «Ο Μπόμπι μπορεί να έχει το ίδιο όνομα με τον πατέρα μας, αλλά δεν συμμερίζεται τις ίδιες αξίες, το όραμα και την κρίση του. Η σημερινή ανακοίνωση μας προκαλεί βαθύτατη θλίψη».

Bobby might share the same name as our father, but he does not share the same values, vision or judgment. Today’s announcement is deeply saddening for us. We denounce his candidacy and believe it to be perilous for our country. @roryekennedy @joekennedy @KKT_Kennedy pic.twitter.com/WJfGwSxN1z

— Kerry Kennedy (@KerryKennedyRFK) October 9, 2023