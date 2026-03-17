Τρεις ενάγοντες από το Τενεσί, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι, στράφηκαν χθες νομικά εναντίον της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI του Ίλον Μασκ με το επιχείρημα ότι σχεδίασε εν γνώσει της το Grok, τον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της πλατφόρμας X, για να επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν εικόνες με ερωτικό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας αληθινές φωτογραφίες άλλων ανθρώπων.

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας, επιδιώκει καθεστώς ομαδικής αγωγής για πρόσωπα στις ΗΠΑ, τα οποία ήταν «αρκετά αναγνωρίσιμα» σε σεξουαλικοποιημένες φωτογραφίες ή βίντεο που δημιουργήθηκαν με τη χρήση του Grok και με βάση αληθινές φωτογραφίες τους.

Έπειτα από τον σάλο που προκλήθηκε από το σεξουαλικοποιημένο περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από το chatbot, η xAI ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι απέκλεισε όλους τους χρήστες από τη δυνατότητα να επεξεργάζονται φωτογραφίες «αληθινών ανθρώπων που γδύνονται» .

Κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο έχουν επίσης ξεκινήσει έκτοτε έρευνες, έχουν επιβάλει απαγορεύσεις και έχουν απαιτήσει μέτρα ασφαλείας σε μια αυξανόμενη προσπάθεια για τον περιορισμό του παράνομου και προσβλητικού υλικού.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η xAI απέτυχε να εγκαταστήσει δικλείδες ασφαλείας για να αποτρέψει τα συστήματά της από το να δημιουργούν σεξουαλικοποιημένες εικόνες με ανήλικους. Και οι τρεις ενάγοντες ήταν ανήλικοι κατά τη στιγμή που δημιουργήθηκαν οι εικόνες.

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι οι πραγματικές τους εικόνες τροποποιήθηκαν ψηφιακά και μετατράπηκαν σε άσεμνο περιεχόμενο και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο μέσω πλατφορμών, προκαλώντας τους ψυχική δυσφορία και δημιουργώντας δημόσια όχληση.

Το ύψος της αποζημίωσης που διεκδικούν είναι άγνωστο, ενώ ζητούν και την κάλυψη των δικαστικών τους εξόδων και ασφαλιστικά μέτρα καλώντας την xAI να αναστείλει τις φερόμενες πρακτικές.

«Πρόκειται για παιδιά των οποίων οι σχολικές φωτογραφίες και οι οικογενειακές φωτογραφίες μετατράπηκαν σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η δικηγόρος των εναγόντων Ανίκα Μάρτιν του δικηγορικού γραφείου Lieff Cabraser Heimann & Bernstein.

«Ο Ίλον Μασκ και η xAI σχεδίασαν σκόπιμα το Grok για να παράγουν σεξουαλικοποιημένο περιεχόμενο για οικονομικό κέρδος, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα παιδιά και τους ενήλικες που θα βλάπτονταν», κατέληξε η ίδια.

Με πληροφορίες από: Reuters