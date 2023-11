Η ανάκληση της επικύρωσης από τη Ρωσία της παγκόσμιας συνθήκης για την απαγόρευση των δοκιμών πυρηνικών όπλων είναι ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση και θα χρησιμεύσει για την μείωση της εμπιστοσύνης στο διεθνές καθεστώς ελέγχου των εξοπλισμών, δήλωσε χθες ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

«Ανησυχούμε βαθύτατα για την προσχεδιασμένη ενέργεια της Ρωσίας να ανακαλέσει την επικύρωση της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT)», ανέφερε ο Μπλίνκεν σε δήλωση που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

This continues Moscow’s disturbing and misguided effort to heighten nuclear risks and raise tensions as it pursues its illegal war against Ukraine. ~U.S State Departmenthttps://t.co/11uXs0DyQg

— Jeff Franzius (@jk55044) November 3, 2023