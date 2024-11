Πριν καν εκλεγεί, η Σάρα ΜακΜπράιντ, η πρώτη τρανς γυναίκα που κέρδισε μια έδρα στο αμερικανικό Κογκρέσο, ανέμενε ότι θα γίνει στόχος εχθρικών αντιδράσεων. Και δεν είχε άδικο.

«Θα προσπαθήσουν να μου απευθυνθούν με λάθος γένος, θα προσπαθήσουν πιθανόν να χρησιμοποιήσουν λάθος όνομα, θα κάνουν αυτό που μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα κάνουν», είχε πει μιλώντας στο podcast TransLash τον Οκτώβριο προτού εκλεγεί βουλευτής του Ντέλαγουερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Θα το κάνουν για να με προκαλέσουν και δουλειά μου θα είναι να μην αντιδράσω με τον τρόπο που περιμένουν», πρόσθεσε η 34χρονη Δημοκρατική.

Στις ΗΠΑ τα δικαιώματα των τρανς ατόμων είναι ένα ζήτημα έντονης αντιπαράθεσης, στο πλαίσιο του πολιτισμικού πολέμου που διχάζει τη χώρα.

Η εκλογή της ΜακΜπράιντ έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους Ρεπουμπλικάνους πριν καν ορκιστούν τα νέα μέλη του Κογκρέσο, στις 3 Ιανουαρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων κατέθεσε αυτή την εβδομάδα πρόταση που προβλέπει να μην επιτρέπεται στις τρανς γυναίκες να χρησιμοποιούν τις γυναικείες τουαλέτες του Καπιτωλίου.

«Επειδή ένας βουλευτής φορά μίνι φούστα, δεν σημαίνει ότι μπορεί να πηγαίνει στις γυναικείες τουαλέτες», τόνισε η βουλευτής της Νότιας Καρολίνας Νάνσι Μέις.

Από την πλευρά του ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε ότι συμφωνεί με την απαγόρευση αυτή, επισημαίνοντας ότι όλες «οι μη μικτές εγκαταστάσεις» του Καπιτωλίου «είναι διαθέσιμες για τα άτομα με βάση το βιολογικό τους φύλο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η ίδια η ΜακΜπράιντ σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι θα σεβαστεί την απόφαση, παρά το γεγονός ότι «δεν συμφωνεί».

«Δεν βρίσκομαι εδώ για να τσακωθώ για τις τουαλέτες. Είμαι εδώ για να δώσω μάχη για τους κατοίκους του Ντέλαγουερ και για να μειώσω τα κόστη που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. Όπως όλα τα μέλη (του Κογκρέσου), θα τηρήσω τους κανόνες που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος Τζόνσον, ακόμη κι αν διαφωνώ με αυτούς. Αυτή η προσπάθεια να εκτραπεί η προσοχή από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα δεν μου έχει αποσπάσει την προσοχή», τόνισε η βουλευτής που ξεκίνησε τη φυλομετάβαση σε ηλικία 21 ετών.

Η δημόσια παρουσία των τρανς ατόμων, η συμμετοχή τους σε γυναικείες αθλητικές διοργανώσεις και η πρόσβαση σε θεραπείες φυλομετάβασης πριν από την ενηλικίωση αποτελούν ζητήματα έντονης αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν την προστασία των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι καταγγέλλουν τις επιβολές της “woke” κουλτούρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόταν συχνά στο φλέγον αυτό θέμα στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας σε μια προσπάθεια να προσελκύσει τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους, δεσμευόμενος «να διώξω αυτόν τον τρανς παραλογισμό από τα σχολεία μας και να εμποδίσω τους άνδρες να συμμετέχουν στα γυναικεία αθλήματα».

Από την πλευρά της η ΜακΜπράιντ έδωσε μάχη για την υιοθέτηση νόμου που απαγορεύει τις διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην πολιτεία Ντέλαγουερ, με τους επικριτές της να την χαρακτηρίζουν «τέρας» και «ενσάρκωση του διαβόλου».

Το 2020 εξελέγη η πρώτη τρανς γερουσιαστής στο κοινοβούλιο του Ντέλαγουερ.

Στα απομνημονεύματά της, που κυκλοφόρησαν το 2018 με τίτλο «Το αύριο θα είναι διαφορετικό» (Tomorrow will be different), η ΜακΜπράιντ διηγείται την παιδική της ηλικία ως ένα αγόρι που το έλεγαν Τιμ.

«Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί να προσεύχομαι κάθε βράδυ στο κρεβάτι μου να ξυπνήσω την επομένη και να είμαι κορίτσι», είχε δηλώσει το 2016.

Η ΜακΜπράιντ άρχισε να γίνεται γνωστή το 2012 όταν σε ανοικτή επιστολή της αναφέρθηκε στη φυλομετάβαση που έκανε την εποχή που σπούδαζε στο American University της Ουάσινγκτον.

Αφού εργάστηκε ως εκπαιδευόμενη στον Λευκό Οίκο επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, έλαβε πρόσκληση για να μιλήσει στο εθνικό συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος το 2016.

Στον Λευκό Οίκο συνάντησε τον μελλοντικό της σύζυγο: έναν τρανς άνδρα, ακτιβιστή όπως και η ίδια, τον Άντριου Κρέι που πέθανε από καρκίνο δύο χρόνια μετά τη γνωριμία τους.

Σήμερα η ΜακΜπράιντ δηλώνει ότι στόχος της είναι να γίνει μια αποτελεσματική βουλευτής που θα ασχολείται με τα καθημερινά προβλήματα των Αμερικανών. Ωστόσο γνωρίζει ότι δεν θα καταφέρει να εγκαταλείψει εντελώς τον ρόλο της εκπροσώπου της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

«Απλώς θα αδικήσω την τρανς κοινότητα αν δεν δώσω τον καλύτερο εαυτό μου στο Κογκρέσο», εκτίμησε. «Είναι ο μόνος τρόπος να δουν οι άνθρωποι ότι τα τρανς άτομα μπορούν να είναι καλοί γιατροί, καλοί δικηγόροι, καλοί εκπαιδευτικοί, καλοί βουλευτές».