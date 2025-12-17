Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Στην περαιτέρω αυστηροποίηση της αντιμεταναστευτικής του πολιτικής προχώρησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, επεκτείνοντας τις απαγορεύσεις εισόδου στη χώρα και εντάσσοντας στη λεγόμενη «μαύρη λίστα» υπηκόους ακόμη επτά κρατών, μεταξύ των οποίων η Συρία, καθώς και Παλαιστίνιους.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος υπέγραψε σχετική διακήρυξη, η οποία προβλέπει πλήρη απαγόρευση ή επιπλέον περιορισμούς στην είσοδο αλλοδαπών στις ΗΠΑ, με στόχο όπως αναφέρεται στο κείμενο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του Λευκού Οίκου, την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι χώρες που προστίθενται στο καθεστώς περιορισμών είναι η Μπουρκίνα Φάσο, ο Νίγηρας, το Μαλί, το Νότιο Σουδάν και η Συρία. Παράλληλα, για δύο ακόμη κράτη, το Λάος και τη Σιέρα Λεόνε, οι μέχρι πρότινος μερικοί περιορισμοί μετατρέπονται πλέον σε πλήρη απαγόρευση εισόδου.

Στο πλαίσιο των νέων μέτρων, στο στόχαστρο τίθενται και οι Παλαιστίνιοι που κατέχουν ταξιδιωτικά έγγραφα εκδοθέντα από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε ήδη επιβάλει πλήρη απαγόρευση εισόδου στους υπηκόους δώδεκα χωρών, ενώ για δεκάδες ακόμη ισχύουν περιοριστικά μέτρα διαφόρων βαθμίδων.

Όσον αφορά τη Συρία, η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη φονική επίθεση κατά αμερικανών στρατιωτών στο κεντρικό τμήμα της χώρας, γεγονός που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ασφάλεια.

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει εντοπίσει κράτη στα οποία οι μηχανισμοί ελέγχου ασφαλείας κρίνονται «εξαιρετικά ανεπαρκείς», γεγονός που κατά τον Λευκό Οίκο, δικαιολογεί την πλήρη ή μερική αναστολή της υποδοχής των υπηκόων τους.

Παρά τα αυστηρά μέτρα, η διακήρυξη προβλέπει συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Αυτές αφορούν νόμιμους και μόνιμους κατοίκους των ΗΠΑ, κατόχους θεωρήσεων που είχαν εκδοθεί στο παρελθόν, καθώς και πρόσωπα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, όπως διπλωμάτες ή αθλητές. Εξαίρεση μπορεί επίσης να δοθεί σε περιπτώσεις όπου η είσοδος αλλοδαπών κρίνεται ότι «εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών».

Από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαπολύσει ευρεία εκστρατεία κατά της παράτυπης μετανάστευσης, σκληρύνοντας σημαντικά τόσο τους όρους εισόδου στη χώρα όσο και τις διαδικασίες χορήγησης θεωρήσεων, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται για την προστασία της εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τη ρητορική του Λευκού Οίκου, τα μέτρα αποσκοπούν στο να αποτραπεί η είσοδος αλλοδαπών που «ενδέχεται να αποτελέσουν απειλή» για τους Αμερικανούς, αλλά και όσων θα μπορούσαν να «πλήξουν τον πολιτισμό, την κυβέρνηση, τους θεσμούς ή τις ιδρυτικές αρχές» της χώρας.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των Σομαλών, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν τους θέλουμε στη χώρα μας».

Τον Ιούνιο, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ για υπηκόους δώδεκα χωρών, κυρίως από την Ασία και τη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων το Αφγανιστάν, η Μιανμάρ, το Τσαντ, το Κονγκό-Μπραζαβίλ, η Ισημερινή Γουινέα, η Ερυθραία, η Αϊτή, το Ιράν, η Λιβύη, η Σομαλία, το Σουδάν και η Υεμένη.

Αντίθετα, το Τουρκμενιστάν, μία από τις πλέον απομονωμένες χώρες παγκοσμίως, εξαιρέθηκε από το καθεστώς απαγόρευσης, με τον Λευκό Οίκο να επικαλείται «σημαντική πρόοδο» στο κράτος της Κεντρικής Ασίας.

Έτσι, οι υπήκοοι του Τουρκμενιστάν μπορούν εκ νέου να λαμβάνουν θεωρήσεις εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι δεν θα εγκατασταθούν μόνιμα στη χώρα.

Κατά την πρώτη του προεδρική θητεία (2017-2021), ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υιοθετήσει παρόμοια πολιτική, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως χώρες με μουσουλμανικό πληθυσμό.

Με πληροφορίες από: Reuters