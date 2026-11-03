Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις στην πολιτεία του Οχάιο το πρωί της Τρίτης (3/11), έπειτα από διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε ένα εκ των οποίων είχε στηθεί εκλογικό τμήμα.

Προσωρινό «πάγωμα» της ψηφοφορίας στο Τολέδο

Στην πόλη Τολέδο, οι τοπικές Αρχές έλαβαν σήμα για ύπαρξη βόμβας στο δημοτικό σχολείο Beverly, χώρος ο οποίος εκείνη την ώρα λειτουργούσε ως εκλογικό κέντρο. Για λόγους ασφαλείας, δόθηκε άμεσα εντολή εκκένωσης, γεγονός που οδήγησε στη στιγμιαία διακοπή της διαδικασίας των εκλογών.

Λίγη ώρα αργότερα, νέος συναγερμός σήμανε σε κτίριο όπου φιλοξενούνταν συνάντηση εκπαιδευτικών. Ο χώρος εκκενώθηκε άμεσα, με ειδικά κλιμάκια εξουδετέρωσης εκρηκτικών και εκπαιδευμένους σκύλους ανίχνευσης να «χτενίζουν» το σημείο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν τα δύο αυτά περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Έλεγχοι και επιστροφή στην κανονικότητα στο Μπόουλινγκ Γκριν

Παράλληλα, αντίστοιχες τηλεφωνικές προειδοποιήσεις δέχθηκαν τα δημοτικά σχολεία Conneaut και Kenwood στη γειτονική περιοχή Μπόουλινγκ Γκριν.

Μαθητές και διδακτικό προσωπικό οδηγήθηκαν έγκαιρα σε ασφαλές σημείο εκτός των σχολικών συγκροτημάτων. Έπειτα από ενδελεχείς ελέγχους των αρχών, οι οποίοι δεν ανέδειξαν κάποιον πραγματικό κίνδυνο, επετράπη η επαναλειτουργία των τάξεων και το πρόγραμμα συνεχίστηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Στο «μικροσκόπιο» το σενάριο του swatting

Τα πρώτα στοιχεία των ερευνών οδηγούν τις Αρχές στην εκτίμηση ότι ενδέχεται να πρόκειται για συντονισμένα περιστατικά swatting, δηλαδή ψευδείς καταγγελίες υψηλού κινδύνου που έχουν ως στόχο να προκαλέσουν πανικό και άσκοπη μαζική κινητοποίηση των ειδικών δυνάμεων.

Η έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.