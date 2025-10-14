Oι ΗΠΑ απέλασαν έως και 42 ανθρώπους προς τη Γκάνα από τις αρχές Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για την απέλαση υπηκόων χωρών της Δυτικής Αφρικής που εντάσσεται στο πρόγραμμα της καταστολής της μετανάστευσης του Ντόναλντ Τραμπ, έγινε σήμερα γνωστό από μια οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Γκάνας.

Η κατάσταση αυτών των πολιτών αποκαλύφθηκε τον περασμένο μήνα, όταν ο πρόεδρος της Γκάνας Τζον Μαχάμα δήλωσε ότι η χώρα αποδέχεται να υποδεχθεί άτομα από χώρες της Δυτικής Αφρικής που απελαύνονται από τις ΗΠΑ.

Οι άνθρωποι αυτοί «επαναπατρίστηκαν αναγκαστικά σε τρεις ομάδες, την 6η Σεπτεμβρίου, τη 19η Σεπτεμβρίου και τη 13η Οκτωβρίου», αναφέρουν σε ένα δελτίο Τύπου δικηγόροι της οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών Democracy Hub.

Η Γκάνα με τη σειρά της απέλασε ορισμένους στις χώρες προέλευσής τους ή τους εγκατέλειψε σε τρίτες χώρες χωρίς νόμιμα έγγραφα, δήλωσαν σήμερα δικηγόροι των απελαθέντων.

Η Democracy Hub προσέφυγε στη δικαιοσύνη στην Άκκρα προκειμένου να κηρυχθεί παράνομη η συμφωνία απέλασης που έχει συναφθεί μεταξύ της Άκκρας και της Ουάσιγκτον, όπως και η μεταχείριση που επιφυλάσσουν οι αρχές στους απελαθέντες που φθάνουν στην Γκάνα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Χθες, η οργάνωση κατέθεσε αγωγή ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γκάνας μέσω του δικηγόρου της, Όλιβερ Μπάρκερ- Βορμαουόρ. Υποστηρίζει ότι ο Μαχάμα «ενήργησε με αντισυνταγματικό τρόπο» εφαρμόζοντας τη συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με «την υποδοχή, την κράτηση και τη μεταφορά προς τη Γκάνα Δυτικοαφρικανών υπηκόων που επαναπατρίζονται ενάντια στη βούλησή τους», χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση.

Στην προσφυγή ζητείται επίσης από το Ανώτατο Δικαστήριο να δηλώσει «παράνομη και αντισυνταγματική» την κράτηση σε στρατόπεδα και τη μεταφορά επαναπατρισμένων «σε βάρος των οποίων δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη για κανένα έγκλημα».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γκάνας Σάμουελ Οκουντζέτο Αμπλάκουα παραδέχθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα του υποδέχεται απελαθέντες με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών περιορισμών στις εκδόσεις θεωρήσεων εισόδου.

«Εκείνοι (οι Αμερικανοί) μας είπαν: “Εντάξει, ήρθατε να μας δείτε με όσα θέλετε. Θέλετε να άρουμε τους περιορισμούς στο θέμα των θεωρήσεων εισόδου, θέλετε την παράταση της εμπορικής συμφωνίας, θέλετε να επανεξετάσουμε τους δασμούς 15%. Εμείς αντιμετωπίζουμε επίσης προκλήσεις στο θέμα της μετανάστευσης. Θέλουμε επομένως να μας βοηθήσετε να διευθετήσουμε αυτό το θέμα”», εξήγησε ο υπουργός στο TV3 Ghana.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κάλεσε την Γκάνα να σταματήσει τις απελάσεις προς τη Νιγηρία, τη Γκάμπια, το Τόγκο, το Μάλι, τη Λιβερία ή οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα, «όταν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία να πιστεύει κανείς ότι τα πρόσωπα αυτά θα μπορούσαν να υποβληθούν σε βασανιστήρια».