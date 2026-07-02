Οι αρχές των ΗΠΑ συνέλαβαν Κουβανό πολίτη και θα τον απελάσουν από την επικράτειά τους εξαιτίας των «υπονομευτικών» δραστηριοτήτων του για λογαριασμό της κομμουνιστικής κυβέρνησης της νήσου της Καραϊβικής, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (1/7) το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Κάρλος Αντόνιο Γιόγα Ντομίνγκες «πέρασε πάνω από μια δεκαετία δουλεύοντας σαν πράκτορας επιδιδόμενος σε υπονομευτικές δραστηριότητες για λογαριασμό της κυριότερης οργάνωσης βιτρίνας του κουβανικού καθεστώτος που είναι αρμόδια για την επιρροή και την κατασκοπεία στις ΗΠΑ», αναφέρει ανακοίνωση του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών Τόμι Πίγκοτ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο ακύρωσε την άδεια νόμιμης παραμονής του κ. Γιόγα Ντομίνγκες, της συζύγου και του γιου του, που πλέον «βρίσκονται υπό ομοσπονδιακή κράτηση εν αναμονή της απέλασής τους από τη χώρα», προστίθεται.

Η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κούβα –η οποία υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο από το 1962– οξύνθηκε περαιτέρω στην αρχή της χρονιάς, ιδίως αφού ο στρατός των ΗΠΑ ανέτρεψε τον μέχρι τότε πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο με αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας.

Έκτοτε η Ουάσιγκτον επέβαλε στη νήσο de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό, ανακοίνωσε κύματα νέων κυρώσεων σε βάρος επιχειρήσεων και ηγετών της Κούβας και προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του Ραούλ Κάστρο, 95 ετών, πρώην προέδρου και αδελφού του ιστορικού ηγέτη της κουβανικής επανάστασης Φιδέλ Κάστρο, για υπόθεση που ανάγεται στο 1996.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται ότι η νήσος της Καραϊβικής, κάπου 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα, εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια» κι έχει απειλήσει επανειλημμένα να «πάρει» τον έλεγχό της.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ