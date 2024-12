Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζίμι Κάρτερ, που είχε τιμηθεί και με το Νόμπελ Ειρήνης, απεβίωσε σε ηλικία 100 ετών, σύμφωνα με την εφημερίδα Atlanta Journal-Constitution.

BREAKING: Former President Jimmy Carter has sadly passed away. He was a good man who dedicated his life to helping others. A true public servant. RIP. pic.twitter.com/RrAiY4KB9t

— Harry Sisson (@harryjsisson) December 29, 2024