Η θανατοποινίτισσα Κρίστα Πάικ, εξακολουθεί να είναι ζωντανή, σύμφωνα με την δικηγόρο της, παρά το γεγονός ότι της χορηγήθηκαν δύο θανατηφόρες ενέσεις πεντοβαρβιτάλης. Οι δικηγόροι της ζητούν έκτακτη αναστολή από το Ανώτατο Δικαστήριο του Τενεσί.

Death row inmate Christa Pike still alive after two lethal injection doses, legal team sayshttps://t.co/7XIqlrR6dv — Gameover 🇦🇺🇮🇱 (@MarkoS2075) October 1, 2026

«Εκτάκτο: Η Κρίστα Πάικ, κρατούμενη στην πτέρυγα των θανατοποινιτών του Τενεσί, είναι ακόμα ζωντανή, παρότι της χορηγήθηκαν δύο θανατηφόρες ενέσεις. Ο δικηγόρος της μόλις κατέθεσε αίτηση για αναστολή της εκτέλεσης, ενώ παρατηρήθηκε ασθενοφόρο μπροστά από τη φυλακή», αναφέρεται στην ακόλουθη δημοσίευση, με το βίντεο όπου η δικηγόρος της περιγράφει τα συμβάντα μετά την χορήγηση των δύο ενέσεων και το γεγονός ότι η πελάτης της παραμένει ζωντανή.

Breaking: Tennessee death row inmate Christa Pike is still alive after she received two lethal injections. Her lawyer has just filed a motion to halt the execution and an ambulance was seen in front of the prison. pic.twitter.com/dEeAzB9Tkw — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) October 1, 2026

Αξιωματούχοι του Τενεσί αναφέρουν ότι η εκτέλεση της Κρίστα Πάικ εξελίχθηκε «πολύ ακατάστατα, πολύ άσχημα». Ο δικηγόρος της δήλωσε πριν από λίγο ότι η Πάικ «δεν έχει χάσει τις αισθήσεις της, εξακολουθεί να έχει καρδιακό παλμό και ροχαλίζει».

UPDATE: Tennessee officials say Christa Pike’s execution went “very ragged, very poorly.” Her attorney said a bit ago that Pike “has not lost consciousness and still has a heartbeat and is audibly snoring.” pic.twitter.com/mXBwcygLMa — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 1, 2026

«Η κρατούμενη που βρίσκεται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών, Κρίστα Πάικ, παραμένει ζωντανή μετά από δύο δόσεις θανατηφόρου ένεσης, σύμφωνα με την ομάδα των δικηγόρων της», τονίζεται στην ανωτέρω ανάρτηση.

🇺🇸 FLASH | L’exécution de Christa Pike, 50 ans, dans le Tennessee a “échoué deux fois”. Elle a survécu à 2 injections létales et agonise actuellement, selon son avocat, qui ajoute qu’on l’entend ronfler. Elle a passé 30 ans dans le couloir de la mort après avoir torturé et tué… pic.twitter.com/WA7UheB9Nz — Cerfia (@CerfiaFR) October 1, 2026

Επίσης «σύμφωνα με έναν μάρτυρα από τα ΜΜΕ, μετά τη δεύτερη δόση, ενώ η Κρίστα ροχάλιζε, ο διευθυντής του σωφρονιστικού ιδρύματος ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να αποχωρήσουν από τον χώρο παρακολούθησης. Ένα ασθενοφόρο έχει εισέλθει στις εγκαταστάσεις του Riverbend».

CHRISTA PIKE UPDATE: According to Pike’s attorney, Christa Pike has been administered two syringes of the lethal injection drug, and is still alive. Attorneys are seeking an emergency stay from the TN Supreme Court. @WSMV — Steve Mehling (@SteveMehlNews) October 1, 2026

According to a media witness, after the second dose and Christa was snoring, the warden asked people to leave the viewing area. An ambulance has gone into the facility here at Riverbend.@WSMV — Steve Mehling (@SteveMehlNews) October 1, 2026

«Η συνέντευξη Τύπου των μαρτύρων της εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ διακόπηκε μόλις έφτασαν τα ασθενοφόρα. Η διαδικασία δεν πήγε καλά. Φαίνεται ότι εξακολουθεί να είναι ζωντανή μετά από δύο θανατηφόρες δόσεις», αναφέρεται στην ακόλουθη ανάρτηση, με το βίντεο να παρουσιάζει τη διακοπή της συνέντευξης Τύπου, με την άφιξη των ασθενοφόρων, προκειμένου να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

The Christa Pike execution witnesses press conference was just interrupted by ambulances arriving. It was botched. She seems to still be alive after two lethal doses. The execution team was supposed to be all women, not sure if that ended up being the case. pic.twitter.com/0FJK6s1iD4 — Cassandra MacDonald (@CassandraRules) October 1, 2026

«Η απόπειρα του Τενεσί να εκτελέσει την Κρίστα Πάικ με θανατηφόρο ένεση απέτυχε. Η Πάικ, 50 ετών, καταδικάστηκε σε θάνατο για τον βασανισμό και τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995. Ήταν 18 ετών τη στιγμή του εγκλήματος και είναι η μόνη γυναίκα στο Τενεσί που βρίσκεται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών.

Απόψε, επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούταν από το Τενεσί σε διάστημα άνω των 200 ετών. Οι αρχές της χορήγησαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, αλλά η Πάικ παρέμεινε ζωντανή, σύμφωνα με μάρτυρες και έκτακτη δικαστική αίτηση», αναφέρεται σε μια ακόμη ανάρτηση.

BREAKING: Tennessee’s attempt to execute Christa Pike by lethal injection has failed. Pike, 50, was sentenced to death for the 1995 torture and murder of 19-year-old Colleen Slemmer. She was 18 at the time of the crime and is Tennessee’s only woman on death row. Tonight, she… pic.twitter.com/JBCDzSTUVD — Los Angeles Magazine (@LAmag) October 1, 2026

«Η εκτέλεση της Κρίστα Πάικ φαίνεται να απέτυχε, οι μάρτυρες απομακρύνθηκαν. 40 λεπτά αργότερα, εξακολουθούσε να αναπνέει», αναφέρει το ακόλουθο δημοσίευμα.

AMERICA Execution of Christa Pike appears to fail, witnesses removed. She was still breathing 40 minutes later. pic.twitter.com/Lv6pGObd9o — Emma’s Last Stand (@EmmasLastStand) October 1, 2026

«Η Κρίστα Πάικ, η οποία καταδικάστηκε σε θάνατο στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, παραμένει ζωντανή μετά τη χορήγηση δύο δόσεων της θανατηφόρας ένεσης κατά τη διάρκεια της απόπειρας εκτέλεσης, σύμφωνα με τους δικηγόρους της.

Η υπεράσπιση υπέβαλε αίτημα για διακοπή της διαδικασίας και δήλωσε ότι η Κρίστα Πάικ παρέμεινε συνειδητή και παρουσίαζε ζωτικά σημεία μετά τις ενέσεις», τονίζεται στο ακόλουθο δημοσίευμα.

🔴Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, Estados Unidos, continúa con vida tras recibir dos dosis de la inyección letal durante el intento de ejecución, según sus abogados. La defensa presentó una solicitud para detener el procedimiento y afirmó que Pike permanecía… pic.twitter.com/xjO5KxHRh3 — Noticieros Hoy Mismo (@HoyMismoTSI) October 1, 2026

Το «πράσινο φως» του ανώτατου δικαστηρίου για την εκτέλεση

Το ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο έδωσε χθες Τετάρτη (30/9) το «πράσινο φως» για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη Αμερικανίδα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή από το 2023, εξέλιξη που χαρακτηρίζεται νέα ανατροπή της τελευταίας στιγμής στην υπόθεση. Η Πάικ έχει καταδικαστεί για την άγρια δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995, ενώ η υπόθεσή της έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση γύρω από την ηλικία της όταν διέπραξε το έγκλημα, το ιστορικό κακοποίησης και τα προβλήματα ψυχικής υγείας που επικαλούνται οι συνήγοροί της.

La Cour suprême autorise l’exécution de Christa Pike, première Américaine devant être mise à mort depuis 2023https://t.co/Q6B08eBsUY — Paul Bacon (@PaulBacon30) October 1, 2026

Η δήλωση του συνηγόρου της

Η Κρίστα Πάικ, η πρώτη Αμερικανίδα που πρόκειται να εκτελεστεί από το 2023, αναμένεται πλέον να θανατωθεί «από τη μια στιγμή στην άλλη», δήλωσε χθες Τετάρτη (30/9) ο συνήγορός της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

BREAKING: The Supreme Court has cleared the way for Tennessee to carry out the execution of death row inmate Christa Pike, lifting a lower court’s stay. She would become the state’s first woman executed in more than 200 years. pic.twitter.com/lySxC1XvQh — Mr’s Connie Chung (@realconniechung) October 1, 2026

Η εκτέλεση «αναμένεται να αρχίσει από τη μια στιγμή στην άλλη, αν δεν έγινε ήδη», τόνισε ο Λουκ Ίνεν στο Γαλλικό Πρακτορείο, αναφερόμενος στη γυναίκα στην οποία είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών για φόνο και η θανάτωση της οποίας ανεστάλη χθες από εφετείο, απόφαση την οποία ανέτρεψε ο κορυφαίος θεσμός της δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

El Tribunal Supremo de EE.UU revocó la suspensión que un tribunal federal de apelaciones había dictado horas antes, allanando el camino para que el estado ejecute a Christa Pike. Si Tennessee no lleva a cabo la ejecución antes de medianoche, tendrá que fijar una nueva fecha. pic.twitter.com/bB8n2mzHm7 — Blue Apple 🗝️ (@YarielSuarez612) October 1, 2026

Η προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης από το ομοσπονδιακό εφετείο

Νωρίτερα χθες (30/9), ομοσπονδιακό εφετείο είχε αναστείλει την εκτέλεση της γυναίκας, που είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για φόνο στην πολιτεία Τενεσί, πολιτεία του αμερικανικού νότου όπου δεν έχει θανατωθεί γυναίκα από τις αρχές τα τελευταία 200 και πλέον χρόνια.

30 years on death row: execution of brutal murderer canceled at the last moment A US court suspended the execution of 50-year-old Christa Pike just hours before the sentence was to be carried out. She was set to become the first woman executed in Tennessee in the past 200… pic.twitter.com/4NOrASKUL0 — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2026

🚨 BREAKING: The US Supreme Court has APPROVED the EXECUTION of Christa Gail Pike, who murdered her classmate in 1995 Pike was set to be executed by the state of Tennessee earlier today, but a federal court stopped it 1 hour before ROUND UP THE FIRING SQUAD! 🔥 And do it… pic.twitter.com/J4WDonck2n — Nick Sortor (@nicksortor) September 30, 2026

Το ασυνήθιστο αίτημά της

Λίγο πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεσή της, η Κρίστα Πάικ υπέβαλε ένα ασυνήθιστο αίτημα, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post. Ζήτησε η ομάδα που θα αναλάβει την εκτέλεσή της να αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες.

Η Πάικ επικαλείται το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης που, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, υπέστη κατά την παιδική της ηλικία. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η παρουσία ανδρών κατά τη διαδικασία θα μπορούσε να επαναφέρει τραυματικές εμπειρίες από το παρελθόν της.

Η δολοφονία της Κολίν Σλέμερ

Η 50χρονη σήμερα Κρίστα Πάικ ήταν 18 ετών τον Ιανουάριο του 1995, όταν μαζί με τον 17χρονο τότε σύντροφό της Τάνταριλ Σιπ και με μια φίλη τους τη Σαντόλα Πίτερσον, παρέσυραν την 19χρονη Κολίν Σλέμερ, μια συμφοιτήτριά τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Job Corps, σε δασική περιοχή όπου την σκότωσαν αφού προηγουμένως την βασάνισαν.

Η δολοφονία συγκλόνισε το Νόξβιλ λόγω της ιδιαίτερης αγριότητάς της. Η Σλέμερ δέχθηκε επίθεση με κοπίδι και χτυπήθηκε με μεγάλο κομμάτι ασφάλτου, ενώ στο σώμα της είχε χαραχθεί σατανιστικό σύμβολο. Οι δράστες χάραξαν την πεντάλφα στο στήθος του θύματος και αφαίρεσαν ένα κομμάτι από το κρανίο του παίρνοντάς το ως ενθύμιο του εγκλήματός τους. Η υπόθεση έλαβε μεγάλη δημοσιότητα από τα μέσα ενημέρωσης εκείνη την εποχή.

Από τις καταθέσεις προέκυψε ότι η Πάικ θεωρούσε την Σλέμερ αντίζηλο γιατί εκείνη είχε αποκτήσει εμμονή με τον σύντροφό της Τάνταριλ Σιπ.

Οι Πάικ και Σιπ ομολόγησαν το έγκλημά τους και έναν χρόνο μετά το έγκλημα καταδικάστηκαν αμφότεροι για φόνο εκ προμελέτης. Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο, ενώ ο Σιπ σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αναστολής.

Η συγκατηγορούμενή τους, η Σαντόλα Πίτερσον, η οποία ήταν 18 ετών την εποχή του εγκλήματος και είχε ρόλο τσιλιαδόρου, εμφανίστηκε ως μάρτυρας για την κατηγορούσα αρχή και τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση.

Η Πάικ καταδικάστηκε επίσης τον Αύγουστο του 2001 για απόπειρα ανθρωποκτονίας σχετικά με μια επίθεση σε συγκρατούμενή της, σύμφωνα με τις σωφρονιστικές αρχές του Τενεσί.

Christa Gail Pike es la mujer del video. Ella es la única mujer en el corredor de la muerte en Tennessee (EE.UU.). Fue condenada a muerte en 1996 (hace 31 años) por el brutal asesinato de Colleen Slemmer, una chica de 19 años, en 1995.

Qué hizo: • Cuando tenía 18 años,… pic.twitter.com/JVC3pVbIWL — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) June 19, 2026

Η ιστορία της Κρίστα Πάικ

Μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, περιγράφει την ιστορία της Κρίστα Πάικ, τη σεξουαλική κακοποίηση που βίωσε από τα παιδικά της χρόνια, αλλά και την εγκεφαλική βλάβη που οδήγησε στη διπολική διαταραχή η οποία της προκλήθηκε εξαιτίας της χρήσης ναρκωτικών και κατανάλωσης αλκοόλ, που έκανε η μητέρα της, όταν την κυοφορούσε. Στην ανάρτηση, γίνεται λόγος για βιασμούς της Κρίστα, από φίλους της μητέρας της, για την εγκυμοσύνη που προέκυψε από έναν βιασμό, με τη μητέρα της να την πείθει να κάνει έκτρωση, ενώ πραγματικά ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για εκείνη, θεωρώντας τη προβληματικό παιδί.

This is Christa Pike at 18 years old when she was sentenced to death. She begged for a hug from her mother before she died. She is now 50 and will be executed tonight for the heinous murder she committed with a boyfriend 32 years ago. Christa’s mother drank heavily and used… — Samsara 🎤🎵🎹 (@SamsaraSings) October 1, 2026

«Αυτή είναι η Κρίστα Πάικ σε ηλικία 18 ετών, όταν καταδικάστηκε σε θάνατο. Ζήτησε με δάκρυα στα μάτια μια αγκαλιά από τη μητέρα της πριν πεθάνει. Σήμερα είναι 50 ετών και θα εκτελεστεί απόψε για τη φρικτή δολοφονία που διέπραξε μαζί με τον τότε σύντροφό της πριν από 32 χρόνια.

Η μητέρα της Κρίστα έπινε πολύ και έκανε χρήση ναρκωτικών ενώ ήταν έγκυος στην Κρίστα, με αποτέλεσμα να προκληθεί εγκεφαλική βλάβη που οδήγησε στη διπολική διαταραχή της Κρίστα. Η Κρίστα γεννήθηκε πρόωρα ενώ η μητέρα της ήταν μεθυσμένη και πέρασε εβδομάδες σε θερμοκοιτίδα. Η μητέρα της επέστρεψε στη δουλειά της ως νοσοκόμα.

Όταν η Κρίστα ήταν 14 μηνών, υπέστη επιληπτική κρίση. Η μητέρα της αρνήθηκε να φύγει από το μπαρ για να την πάει στο νοσοκομείο.

Μετά τη γέννηση της Κρίστα, η μητέρα της άφησε την Κρίστα και τον αδελφό της χωρίς φαγητό, να σέρνονται μέσα σε περιττώματα σκύλου, ενώ η ίδια έπινε με τους συντρόφους της.

Έστειλε τα παιδιά της στη γιαγιά τους όταν ένας από τους πολλούς συζύγους της δεν τα ήθελε κοντά του.

Η γιαγιά της επέτρεψε στον σύντροφό της να κακοποιήσει σεξουαλικά την Κρίστα από το στόμα, πριν το παιδί μπορέσει να μιλήσει, μέχρι που άρχισε το σχολείο. Την κλείδωσε σε ένα σκοτεινό κοτέτσι με αράχνες να σέρνονται πάνω της. Όταν το σχολείο της Κρίστα εξέφρασε ανησυχία, η μητέρα της δεν έλαβε μέτρα ούτε απέτρεψε περαιτέρω κακοποίηση.

Ο πατέρας της Κρίστα έκλεψε το σκυλί της για να το δώσει σε μία από τις ερωμένες του, όταν η Κρίστα ήταν 6 ετών.

Η μητέρα της επέτρεπε στους φίλους της να χτυπούν τη Κρίστα και να της στρίβουν τις θηλές. Ένας από αυτούς χτύπησε τη Κρίστα με ζώνη και τη κακοποίησε σεξουαλικά. Την ανάγκασε να παρακολουθήσει πορνογραφικό υλικό και να δει γραφικές εικόνες. Όταν η Κρίστα έφερε μερικές από τις εικόνες στο σχολείο, ειδοποίησαν τη μητέρα της. Αυτή δεν έκανε τίποτα. Όταν ο φίλος της συνελήφθη, η μητέρα της προσπάθησε να το αρνηθεί.

Όταν η Κρίστα βιάστηκε σε ηλικία 11 ετών από έναν άνδρα της γειτονιάς, η μητέρα της το αρνήθηκε μέχρι που η Κρίστα ανέπτυξε λοίμωξη και ο άνδρας συνελήφθη.

Όταν η Κρίστα προσπάθησε να αυτοκτονήσει μετά από αυτό, ένας ψυχίατρος είπε στη μητέρα της ότι η Κρίστα ήταν σε σοβαρή κατάθλιψη και χρειαζόταν βοήθεια. Η μητέρα της αρνήθηκε να της προσφέρει περαιτέρω βοήθεια και η διπολική διαταραχή της δεν αντιμετωπίστηκε.

Η μητέρα της είπε στην Κρίστα να φέρει τον εικοσάχρονο φίλο της από το λούνα παρκ να μείνει μαζί τους, όταν η Κρίστα ήταν 14 ετών. Κάπνιζε μαριχουάνα μαζί με την Κρίστα και τον φίλο της για να δημιουργήσουν δεσμούς.

Όταν η Κρίστα έμεινε έγκυος από έναν από τους εραστές της μητέρας της στα 16, η μητέρα της την έπεισε να κάνει έκτρωση, λέγοντάς της ότι δεν μπορούσε να γεννηθεί υγιές μωρό από βιασμό.

Όταν η Κρίστα βιάστηκε ξανά στα 17, ακριβώς ένα χρόνο πριν διαπράξει φόνο μαζί με τον φίλο της, η μητέρα της Κρίστα δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον.

Ωστόσο, η Κρίστα χάρηκε που είδε τη μητέρα της στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης της και το μόνο που ήθελε ήταν μια αγκαλιά.

Όταν η Κρίστα προσπάθησε να επικαλεστεί ελαφρυντικούς παράγοντες μετά την καταδίκη της, η μητέρα της είπε ότι η κόρη της έλεγε ψέματα και ήταν προβληματικό παιδί από την ηλικία των 8 ετών.

Ακόμα και τότε, η μητέρα της δεν νοιάστηκε για το παιδί της, που ήθελε μόνο μια αγκαλιά.

Ναι, η Κρίστα διέπραξε μια εξαιρετικά αποτρόπαια δολοφονία στα 18 της και θα εκτελεστεί.

Αλλά ήθελα απλώς να μοιραστώ μαζί σας ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας της — ειδικά για όλους εσάς που χαίρεστε για την εκτέλεσή της», αναφέρει η παραπάνω ανάρτηση.