Αεροσκάφος τύπου Boeing 757 της Delta Air Lines έχασε έναν από τους μπροστινούς τροχούς του λίγα λεπτά προτού απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον στην Ατλάντα των ΗΠΑ. Ειδικότερα, ένας εκ των τροχών του ρύγχους αποκολλήθηκε την ώρα που το Boeing 757 τροχοδρομούσε για να λάβει θέση για την απογείωση, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

A Boeing 757 jet operated by Delta Air Lines lost a nose wheel while preparing for takeoff from Atlanta, potentially creating more uncertainty around one of the nation’s top manufacturers after a troubling string of incidents involving its planes. https://t.co/xv3Etg3Euc

Κανείς εκ των 184 επιβατών και των έξι μελών του πληρώματος δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό του Σαββάτου, το οποίο διερευνάται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο κυβερνήτης του Boeing 757 της Delta Air Lines ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου ότι «φαίνεται πως έχουμε πρόβλημα», αφότου ενημερώθηκε από πιλότο άλλου αεροσκάφους πως ένας εκ των δύο τροχών του ρύγχους αποκολλήθηκε και κύλησε στην πίστα.

Το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε και αργότερα ρυμουλκήθηκε σε υπόστεγο. Οι επιβάτες αναχώρησαν για την Μπογκοτά της Κολομβίας με άλλη πτήση.

FAA announced its intention to investigate an incident in which a tire from the front nose of a Delta Air Lines (DL) Boeing 757 detached and rolled down an embankment at Atlanta.#Delta #Boeing #Boeing757 #Atlanta #Aviation #Avgeeks #FAA #News #USA #UShttps://t.co/Lvf7FguJiK pic.twitter.com/ZSYALlpSFE

— Aviation A2z (@Aviationa2z) January 24, 2024