Μια απόρρητη έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών των ΗΠΑ φέρεται να είχε προειδοποιλησει τον Λευκό Οίκο ότι το ιρανικό καθεστώς είναι απίθανο να ανατραπεί ακόμη και από μια εκτεταμένη επίθεση και είναι «απίθανο» να οδηγήσει την αντιπολίτευση της χώρας στην εξουσία.

Η αξιολόγηση των υπηρεσιών πληροφοριών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Washington Post

και επιβεβαιώθηκε από τρία άτομα που γνωρίζουν το περιεχόμενό της, ολοκληρώθηκε περίπου μία εβδομάδα πριν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ξεκινήσουν την επίθεσή τους στην Ισλαμική Δημοκρατία πριν από μία εβδομάδα, στις 28 Φεβρουαρίου.

Περιέγραφε σενάρια στα οποία το ιρανικό καθεστώς επλήγη με μικρής και μεγάλης κλίμακας επιθέσεις.

Η έκθεση αποκαλύπτεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επιμείνει να συμμετάσχει στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, μετά τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Μια νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα έπληξε το κτίριο της ηγεσίας που είχε αναλάβει την εκλογή του νέου ηγέτη του Ιράν.

Ο Τραμπ απέρριψε την ιδέα ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, να πάρει τη θέση του πατέρα του, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τον αποκαλεί «απαράδεκτο». Την Πέμπτη 5/3, ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News: «Θέλουμε να μπούμε και να καθαρίσουμε τα πάντα».

Η έκθεση συντάχθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών των ΗΠΑ, το οποίο αποτελείται από βετεράνους της κοινότητας των μυστικών υπηρεσιών και αντιπροσωπεύει τη συλλογική άποψη των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας.

Η Αμερικανική εφημερίδα ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε στην ερώτηση αν ο Τραμπ ενημερώθηκε για την αξιολόγηση της έκθεσης πριν από την έναρξη της επίθεσης.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνηση έχουν περιγράψει με σαφήνεια τους στόχους τους όσον αφορά την Επιχείρηση Epic Fury: καταστροφή των βαλλιστικών πυραύλων και της παραγωγικής ικανότητας του Ιράν, κατεδάφιση του ναυτικού τους, τερματισμός της ικανότητάς τους να εξοπλίζουν πληρεξουσίους και αποτροπή της από το να αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι σε ανακοίνωσή της, σύμφωνα με την WP. «Το ιρανικό καθεστώς συντρίβεται πλήρως».

Ωστόσο, η έκθεση του NIC λέγεται ότι κατέληγε στο συμπέρασμα ότι, μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, θα ακολουθούνταν τα πρωτόκολλα του καθεστώτος για να διασφαλιστεί η επιβίωση του. Η έκθεση ανέφερε ότι θα ήταν «απίθανο» η αντιπολίτευση του Ιράν να αναλάβει τον έλεγχο.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι η έκθεση των μυστικών υπηρεσιών δεν φαίνεται να εξετάζει άλλα σενάρια, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής χερσαίας επιχείρησης από αμερικανικά στρατεύματα ή μιας επίθεσης από κουρδικές πολιτοφυλακές, εν μέσω αναφορών ότι η Ουάσινγκτον ενθαρρύνει μια τέτοια ενέργεια.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει κατ’ ιδίαν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, με πηγές να αναφέρουν ότι ο πρόεδρος δεν έχει συζητήσει μια μεγάλη χερσαία επίθεση στο Ιράν, αλλά αντ’ αυτού την αποστολή μιας μικρής ομάδας αμερικανικών δυνάμεων για την εκτέλεση αποστολών που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχουν συγκεκριμένους στρατηγικούς σκοπούς. Οι πηγές προσθέτουν ότι ο Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει καμία απόφαση επί του θέματος.

Έχει επίσης δηλώσει ότι η άνευ όρων παράδοση στον πόλεμο κατά του Ιράν θα μπορούσε να σημαίνει την καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας και όχι απαραίτητα μια επίσημη συνθηκολόγηση από την Τεχεράνη.

Το Ιράν έχει μέχρι στιγμής εκτοξεύσει πάνω από 500 βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ και πάνω από 2.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προς το Ισραήλ και σε όλη την περιοχή από την έναρξη του πολέμου, δήλωσε στρατιωτική πηγή στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars την Πέμπτη 5/3, αριθμοί που δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν.